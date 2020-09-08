近日有歷史教師投書媒體表示，開學後最新面市的108課綱國二歷史課本被大砍，「三國消失，武后不見」，引發爭議。對此，名嘴謝寒冰表示，民進黨政府為何不直接把歷史課本改成世界史和台灣史兩塊就好？難道又是因為太危險？

開學後最新面市的108課綱國二歷史課本內容被大砍，當中不只三國史消失，甚至連武則天都沒有編入，教育部長潘文忠今(8)日出席台北科技大學「木藝類產業人才培育基地」活動，並回應媒體相關提問，強調新課綱要培養學生成為世界公民，沒有去中國化的問題。

對此，謝寒冰在臉書上表示，「民進黨溫水煮青蛙去中國化的企圖心早已路人皆知，既然如此，為什麼不直接把歷史課本改成世界史與台灣史兩塊就好？難道又是因為太危險？我們怎麼有這麼孬的政府啊？」

網友們也留言回應，「去什麼中國化？明知國民黨會罵，民進黨的票就多了，而已！全是選票考量罷了」、「慢慢小小弄，永遠可當選舉題材，才能萬年大發財啦」、「去中那不是很多人的祖先都不要了」、「相信再不久的將來，民進黨統治下的歷史課本，開宗明義第一章會寫道，台灣人的祖先是從石頭蹦出來的」。

民進黨溫水煮青蛙去中國化的企圖心早已路人皆知，既然如此，為什麼不直接把歷史課本改成世界史與台灣史兩塊就好？難道又是因為太危險？我們怎麼有這麼孬的政府啊？ 由謝寒冰發佈於 2020年9月8日 星期二

(中時新聞網)