廟方每年會將紙紮大士爺供奉在正殿讓民眾膜拜。（張亦惠攝）

嘉義縣民雄鄉農曆七月宗教盛事「大士爺文化祭」，8日清晨法師黃瑞村為紙糊大士爺神像取下貼在臉上的紅紙、開光點眼後正式開始，除少見地執行釋教三朝科儀外，由法師黃瑞村手工糊製，高約9尺1因頸部會活動，像在點頭回應信眾般，吸引不少民眾前往朝聖。

每年農曆7月21至23日的大士爺祭是民雄在地盛事，廟方會將紙糊的大士爺神像供奉在正殿讓民眾膜拜，並在三天科儀的最後舉辦大士爺火化升天儀式，象徵帶走好兄弟、消災解厄。

黃瑞村除了是大士爺文化祭三朝科儀的首席法師，更負責紙糊大士爺神像，不少民眾發現大士爺會緩緩點頭，黃瑞村說，要讓大士爺頭部會活動脖子下方需簍空，但又要能承受7件龍袍約70公斤左右的重量，考驗紙糊師傅的功力；大士爺身上的戰甲、手拿的令旗等除工序繁複，還有一定的配色，不得馬虎。

黃瑞村是相當少見的釋教三朝法師，國中開始就跟著父親誦經作法會，也學習紙藝，20年前開始製作紙紮神明，因法師的關係對神像的歷史、典故有較深的了解，也會再以資料佐證，因此不少廟宇都指名要他製作。

黃瑞村說，大士爺祭是全台著名的釋教三朝法會，橫跨水陸且遵循古禮，執行程序繁複的「金山拜醮」科儀，首日進行大士開光、念誦梁皇寶懺，次日放水燈，第3日早上10點則進行最重要的金山拜醮科儀，戌亥時（晚上7點至11點）施放焰口，以甘露讓鬼道眾生能進食，最後約凌晨0時左右大士爺火化升天。

(中時 )