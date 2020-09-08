隋棠擔任母嬰精品代言人。（Chicco提供）

隋棠擔任母嬰精品代言人。（Chicco提供）

婚後育有兩子一女的隋棠8日再度代言母嬰精品，主持人黃子佼逼問她「真的不生了嗎」，隋棠大方透露：「最近確實有在想要第四個小孩！」語驚四座之後，她才趕緊解釋「是毛小孩啦」！只是目前卡在老公Tony這一關，所以還在認真討論中！

隋棠表示，她希望讓小動物進入小孩的生活當中，因此正在計畫擔任導盲犬寄養家庭，在狗狗三、四個月至半歲大時帶回家養，幫助訓練大小便等生活習慣以及社會化，等一歲多時再還給協會接受更專業的導盲犬訓練，不過因為老公非常愛狗，對人和動物都很容易投入深厚感情，且前陣子他剛經歷養了10多年的愛犬離開，所以他無法想像投入大半年的感情後，又要把狗狗送走，也覺得這樣讓小孩突然面對分離可能不太好，因此仍須討論。

她日前帶三歲多的女兒Lucy剪掉一頭長髮，因為出生後從沒剪過頭髮的Lucy，日前看到新聞中一個生病的哥哥沒有頭髮時，主動說要把頭髮給他。偏偏老公Tony是長髮控，連隋棠平常剪頭髮他都會很「傷心」，還直白告訴過她「長髮比較漂亮」，結果看到女兒把頭髮剪超短，他礙於尊重女兒想捐頭髮的初心，不好多說什麼，只有默默點頭說「滿可愛的啦」。而Lucy因為想跟弟弟奧里有一樣的捲捲頭，所以還燙了頭髮，結果一拿下髮捲，她竟說「我很像阿嬤耶」！

隋棠因擔任「蝴蝶朵朵」繪本種籽講師，為孩子們宣導性侵害防治觀念，一家5口lony stay屏東大半年，不過最近已準備搬回台北讓孩子重回學校過團體生活，她說因為小孩也喜歡上學、享受跟他其他小朋友一起玩的生活。長住屏東期間，她深深覺得在大自然跑跳的小孩心胸會很開闊，也會很早認知大自然的偉大、應該珍惜以及可怕的地方，之前他們每天起床就往海邊跑，回到台北就無法這樣生活，帶他們去公園奔跑時還會說「好小喔」！

(中時 )