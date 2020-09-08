《天下雜誌》「2020縣市首長施政滿意度暨幸福城市調查」出爐，今天（8日）宜蘭縣政府表示，宜蘭縣在整體競爭力，以及經濟力、環境力、施政力、文教力及社福力等5項指標中，大幅進步；林姿妙縣長的施政滿意度，則從去年的5成8提高至7成，比去年進步5名。

縣府表示，宜蘭縣總體競爭力從去年的第8名，大幅提升到第4名，是所有縣市中進步幅度最多的，各項競爭力指標，經濟力從第9名變成第6名，進步3個名次，施政力第9名，提升7個名次，文教力與社福力名列前茅，其中，宜蘭縣親子館的規劃與設置，甚至在報導中被專家高度稱讚，而環境力則提升1個名次，來到第7名。

縣府指出，林縣長上任以來，積極從觀光、交通、文教、農業等各大面向著手，除了鐵路高架、北宜高鐵與北宜直鐵等三鐵共構，以及第二條聯外高快速道路等交通建設規劃穩健前行外，在國內疫情緩和之後所舉辦童玩節替代活動童玩星光樂園，不僅提升童玩節的文化內涵，創造近2億元的周邊商機。

縣府表示，縣府持續推動營養午餐免費2.0及擴大雙語教學，並預計推動國中小學免書籍費政策，而免費敬老眼鏡、健康磐石大聯盟計畫，以及強化青年事務服務能量等政策，更將對長者、青年與學童的照顧擴大成網，廣受好評的一鄉鎮一親子館政策即將完成，全力協助全縣的父母、祖父母，減輕照顧的壓力，也一同陪伴幼童成長。

林姿妙表示，她是做事的人，話說的不多，但做的很多，縣政的進步與縣民的滿意，是她每天努力打拚的目標，也是大家對她與縣府團隊的期盼，她將與縣府團隊繼續堅持，絕對不會辜負大家的託付與寄望，讓宜蘭成為縣民共同的榮耀、好生活的所在。

(中時 )