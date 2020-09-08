ThreeBond仰德挑戰賽，今天在台北球場進行首回合，今年9月底將滿21歲的職業選手王偉軒，斬獲7隻小鳥加上零柏忌，寫下低於標準桿7桿的65桿非正式球場最低桿紀錄，一舉攻佔領先位置。

王偉軒這回合木桿丶鐵桿丶短切桿與推桿發揮都不錯，尤其是平均300多碼的開球距離與極佳精準度，使他在距離不特別遠的球道上小白球「完美落地」。

王偉軒目前是ThreeBond挑戰巡迴賽總獎金排名暫居第一的好手，總獎金51萬3833元領先暫居第二的蔣宸豑有32萬元之多，明天他若能名列前茅作收，將確定提前坐上今年TB挑戰巡迴賽獎金王寶座，可贏得台灣福興工業公司董事長林瑞章提供的30萬台幣獎金。

年僅12歲的新興國中國一生羅友成，與20歲的台北市立大學升大三的周雨農，首回合同以76桿，暫時在業餘選手中並列最佳成績。

今年ThreeBond TPGA挑戰巡迴賽從往年的10場縮減為8場賽事，仰德挑戰賽是第7站，總獎金100萬元台幣，冠軍獎金15萬台幣，共96位選手角逐最高榮譽，比賽球道總長6964碼，在ThreeBond TPGA挑戰巡迴賽年度獎金排名前五名的選手，將可獲得明年台巡賽參賽資格。

(中時 )