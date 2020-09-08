倫元投顧分析師陳學進表示，台股8日震盪走高，終場上漲62.16點，漲幅0.49％，收在12,663.56點；櫃買指數同步收紅，上揚1.34點，漲幅0.82％，以165.51點作收；三大法人方面，外資轉買42.55億元，投信轉買1.92元，自營商續賣34.63億元，惟外資法人於台指期加碼2,068口多單，累計淨多單部位為32,226口，心態轉趨謹慎中性偏多。

台股雖受外資法人調節持股等利空衝擊，但全球經濟逐漸回溫，國內8月出口值更創歷史單月新高，為大盤下檔提供強而有力支撐，加權指數8日守穩12,600點關卡，維持於10日均線及月線位置區震盪，後續若護國神山台積電能突破436元關卡，且大盤站穩10日均線及月線，多頭氣焰可望重燃。

個股方面，本周納入投資組合的瀚荃，躋身Space X供應鏈，業績可望旺到明年，隨趨勢向上且內資法人大戶心態偏多不變，股價8日止穩走揚，只要不再虎頭蛇尾，預期後市仍有大漲再創新高的機會。

此外，對於部分高價、漲幅已大及外資法人一路調節的個股，操作上宜須謹慎外，多檔低基期、前景看佳、且具轉機題材的股票持續熱絡，包含台達化、日馳、利奇、亞太電等個股8日皆強勢亮燈漲停，且台積電、聯茂、台燿股價也紛紛轉強，顯示大盤後市漸入佳境，長期偏多看法不變。

(工商 )