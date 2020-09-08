逐洞賽｜華冠投顧分析師丁彥鈞 18:092020/09/08 工商 柯宗沅 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 華冠投顧分析師丁彥鈞表示，台股8日上漲62.16點，整體走勢維持高檔震盪模式，現階段操作上以中小型業績成長股為重心，因較耐得住大盤短線震盪。 當台股趨勢沒有轉弱前，多頭格局將會延續，此時不用急著獲利了結，當出現盤勢轉弱的明確訊號後再出場都不算太晚。投資人唯有克服短線震盪的恐懼，才能開起獲利人生。 個股方面，本周納入投資組合的東和鋼鐵，越南廠虧損收斂，且H型鋼價格趨漲，利差擴大帶動獲利成長，第三季可望淡季不淡。 (工商 ) #華冠 #東和鋼鐵 #投顧分析師 #丁彥 #短線震盪 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 逐洞賽｜倫元投顧分析師陳學進 18:012020/09/07 財經 逐洞賽｜啟發投顧分析師楊基政 18:012020/09/07 財經 逐洞賽｜證券分析師葉良超 18:012020/09/07 財經 今日股市備忘錄 04:102020/09/08 證券．權證 若「3天規則」生效 華爾街分析師：美股今晚不妙 10:042020/09/08 財經 《晨間解盤》月線站不回 恐持續整理(日盛投顧提供) 09:112020/09/08 財經 《盤中解析》台股月線壓力大 類股輪動大風吹 10:342020/09/08 財經 《晨間解盤》季線力挺 仍區間震盪個股表現(倫元投顧提供) 08:522020/09/08 財經 半導體四天王 捍衛台股主場 04:102020/09/07 財經要聞 中芯被美盯上 台積、聯電受惠 04:102020/09/08 財經要聞 財經熱門新聞 電信三雄再戰4G 499雙飽 - 財經要聞 - 工商時報 雅迪登台 電動機車進入戰國時代 - 財經要聞 - 工商時報 疫苗上市 美股就玩完了？大咖外資給了驚天答案 - 財經 興富發建設再度大手筆搶地！豪擲25億元買下桃園中路2,327坪土地 - 財經 若「3天規則」生效 華爾街分析師：美股今晚不妙 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。