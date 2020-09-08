華冠投顧分析師丁彥鈞表示，台股8日上漲62.16點，整體走勢維持高檔震盪模式，現階段操作上以中小型業績成長股為重心，因較耐得住大盤短線震盪。

當台股趨勢沒有轉弱前，多頭格局將會延續，此時不用急著獲利了結，當出現盤勢轉弱的明確訊號後再出場都不算太晚。投資人唯有克服短線震盪的恐懼，才能開起獲利人生。

個股方面，本周納入投資組合的東和鋼鐵，越南廠虧損收斂，且H型鋼價格趨漲，利差擴大帶動獲利成長，第三季可望淡季不淡。

(工商 )