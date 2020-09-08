天心8日出席現代婦女基金會「用愛守護」受暴婦幼扶助計劃活動，看見許多個案因家暴心生畏懼，她回憶曾交往對象，有言語暴力、動手推她，甚至爆氣摔玻璃杯，「我很不喜歡衝突，劇裡吵的臉紅脖子粗，但現實中我遇到吵架會很緊張」，如今嫁做人妻，回首過去體悟「跟媽媽都會吵架，何況是來自不同家庭的人」，認為若彼此不適合就不要糾結。

天心坦言自己個性急，有次跟前任吵架，氣到差點摔電話，摔下去前「一秒把手機撿回來，突然想通，幹嘛跟自己手機過不去」。更想起有次拍戲，劇裡角色發現老公出軌要割床單宣洩，天心一度演不出來「我發現狠不下心，導演說我太理智」，為此拍戲前更請教美容部女生「謝謝她們跟我分享內心世界，氣到失控的部分」。

出身單親家庭的天心，曾有念頭想問媽媽有關爸爸的事，但因為母親很嚴肅，天心一直沒問出口，而她在學校曾看過同學受家暴帶傷，「我覺得人要惜福，我沒看到爸媽不開心的一面」，也感謝母代父職，「外公、外婆也像爸爸，給我很多溺愛」，雖單親但獲得家庭滿滿的愛。

天心和韓籍攝影師老公金榮敏結婚4年從沒吵架，原因是跟老公約定「不要同時發脾氣」，她認為世界上沒有好脾氣的人，男、女生都有所謂的「生理期」，「知道另一半狀況不好，要彼此讓一點，這架就吵不起來」，但天心也坦承，自己脾氣來得快，有時衝起來後會自我檢討，並跟老公道歉，「老公不會仗著自己有理，這反而讓我很羞愧」，她認為這是好的循環，「他默默在修養我，發脾氣要先想一想」。

因疫情關係兩人分隔兩地，距離上次見面已1個月時間，天心說依舊天天視訊，偶爾還是會「孤單寂寞覺得冷」，此外天心婚前也和老公表態沒有想生小孩，但剛新婚時，曾在腦海閃過念頭「這男生好可愛，如果有個他的孩子好像不錯」，但5分鐘後立刻打消念頭，天心笑說「有次夢到生小孩，整個嚇醒，背都濕了，是噩夢」，認為自己實在沒辦法對付小孩，「每個媽媽都很了不起」。她過去曾奪金鐘視后，今年再次入圍，她表示很開心，對於紅毯禮服「尺度不限，適合好看，希望能瘦2公斤」。

現代婦女基金會現正推動518用愛守護行動，活動詳情請見官網。

天心8日出席公益活動，呼籲民眾用愛守護受暴婦幼。（羅永銘攝）

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