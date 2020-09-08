金門酒糟牛肉Q彈有勁，四溢香氣讓人垂涎三尺。（李金生攝）

台金知名廠商攜手推出秋節禮盒，要讓消費大眾品嘗當牛肉乾遇見綠豆椪的鹹甜新滋味。（李金生攝）

台金兩大品牌合作推出秋節禮盒，會迸發出甚麼樣的火花，相當受到業界的關注和期待。（李金生攝）

搶攻中秋節商機，金門第一牛肉乾品牌「良金牧場 」與台中大甲酥餅達人「躉泰食品」攜手合作，推出「牛來芋轉 」秋節禮盒，要讓消費大眾品嘗當牛肉乾遇見綠豆椪的鹹甜新滋味。

台金兩地知名食品的跨海新合作，聯名推出的 「牛來芋轉 」中秋禮盒，是以2家招牌商品為概念，嚴選金門酒糟牛肉與綿密的綠豆餡，製作獨一無二的「酒糟牛肉椪」，用香酥爽口、鹹甜均衡，香氣宜人的口感挑逗消費者的味蕾。

良金牧場為金門在地著名肉品加工廠，1990年成立以來不斷精進產品優質化，賦予金門酒糟牛肉全新面貌，而躉泰食品則是台中大甲30年酥餅老店，優異製餅技術和用料、技術，讓它一直是名免稅店、 超商的長年合作夥伴。此次台金兩大品牌合作推出秋節禮盒，會迸發出甚麼樣的火花，相當受到業界的關注和期待。

此次「牛來芋轉 」一共推出2款禮盒，A款為4顆牛肉椪與3顆芋頭酥， 由萊爾富獨家販售， B款則是2顆牛肉椪、3顆芋頭酥加上全台首創，溫體蜜汁金錢牛肉乾1份，由良金牧場及躉泰 食品供售。

其它銷售通路還有良金牧場官網 、遠東百貨、 信義誠品知味市集 、新光三越中港店快閃專櫃。

搶攻中秋節商機，金門第一牛肉乾品牌「良金牧場 」與台中大甲酥餅達人「躉泰食品」攜手 合作，推出「牛來芋轉 」秋節禮盒，要讓消費大眾品嘗當牛肉乾遇見綠豆椪的鹹甜新滋味。

(中時 )