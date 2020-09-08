周一晚美股因勞動節休市一天，台股今天走自己的路，早盤以上漲36.02點開出，隨後指數在平盤上震盪，終場收漲62.16點。蘋概三王今天表現漲跌互見，周一有消息傳出川普政府考慮，把陸廠中芯國際列入貿易黑名單。市場認為，若消息為真，大陸打造國產半導體的美夢將受重創。周一中芯國際的香港掛牌股價因而跳水狂瀉。

與此同時，台積電、三星電子可以收漁翁之利，激勵台積電今天開高走高，終場收漲1.17%；鴻海於昨日公布今年8月合併營收為4,205.46億元，月增4.3%，年增5.5%，亦推升鴻海股價走揚，終場收漲0.26%；大立光為今天三王中唯一收黑者，大立光也於昨日公布今年8月營收月增9%，但年減22%，導致今天股價疲弱，終場收跌0.56%。其餘蘋概股則漲多跌少。

近期走強的太陽能族群，今天表現疲弱呈漲多拉回之勢，指標股茂迪被打入跌停，其餘相關族群則跌多漲少，僅科風獨強亮燈漲停，並自8/31以來已連續收7根漲停板。

昨天轉強的電器電纜、鋼鐵、塑化族群股，今天亦表現疲弱，資金明顯改追捧防疫概念股，顯示台股類股快速輪動。防疫概念股生華科自9/3公告，首位接受生華科新藥緊急治療的美籍武漢肺炎重症患者，經過5天治療後康復，第6天出院，截至今日已收四根漲停板，並帶動防疫概念股族群股價走揚。

不過，目前美國疫情出現降溫，經濟數據表現不錯，加上大選行情加持，聯準會（Fed）持續寬鬆，將有助於美股重回上漲軌道，亦推升台股指數走揚。三大法人現貨買超9.8億，外資現貨買超42.55億。

預期今晚美股反彈，台股明日可重新站回月線12711點以上，在類股輪漲下持續反彈可期，惟今日量價背離需補量達2300億以上最妙。

（本文作者為中華財經台分析師黃世民）

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(中時新聞網)