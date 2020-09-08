比特犬性格兇猛，咬傷人或動物的事件頻傳。對此，就有網友好奇，若是藏獒和比特犬互相決鬥，「藏獒咬得贏比特犬嗎？」有網友說「2隻都各自有贏的紀錄」更點出1關鍵表示，幾乎看是第一次攻擊有沒有到位，「沒咬到脖子附近就輸了。」

原PO在PTT上以「藏獒咬得贏比特犬嗎？」為題表示，最近新聞上看到的比特犬傷人事件比獒犬多出太多，並說明藏獒是獒犬裡面最兇猛的一種，分類為兇猛動物；而比特犬為數種鬥牛類犬之總稱，由於美國地下鬥狗與毒販常用比特犬，因此產生部分性情較激進的血系，咬傷事件在國外也是頻傳。

貼文發出後網友也熱烈討論，「因為藏獒養的人少很多，當然比較沒聽過什麼事件」、「藏敖沒啥體力，比特是專門培育出來的鬥狗越咬越猛」、「比特戰力比較強。」另一派網友則認為，「體型差太多了，藏獒大約花20秒咬到比特的氣管，直接咬到比特斷氣」、「藏獒最大武器是血紅素，他是高原生物，比特勝率幾乎為零」，不過另有網友點出關鍵「幾乎看第一次攻擊有沒有到位，沒咬到脖子附近就輸了。」

根據動物保護法第20條規定，具攻擊性寵物出入公共場所該採取之防護措施，23公斤以上或有攻擊紀錄之犬隻，出入公共場所或公眾得出入之場所，應戴口罩，並由成年人伴同，且牽繩長度不得超過1.5公尺。

(中時新聞網)