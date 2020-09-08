桃園市中壢區中央東路與復興路口4日發生鬥毆事件，駕駛紅色轎車的24歲余姓男子，行經斑馬線時差點擦撞24歲呂姓男子，2人一言不合打了起來，與余男同車的19歲林姓男子也加入戰局，警方獲報後將3人帶回偵辦；呂男事後表示，疑似看見黑衣人包圍中壢分局，但警方澄清，那僅為余男、林男親友，已登錄逗留人車資料並火速驅離。

3人在路邊上演全武行的行為，被路過民眾全程拍了下來，中壢警方獲報後啟動快打部隊到場，迅速將滋事群眾帶回分局。中壢警方表示，3名男子是因行車糾紛才產生肢體衝突，全案依傷害及聚眾鬥毆罪嫌函送桃園地檢署偵辦。

中壢警方也澄清，偵辦過程中的確有人車在分局外逗留，但經了解後，才知道那是余男和林男的親友，並沒有黑衣人包圍分局一事，現已登錄人車資料並驅離。針對民眾投訴余男未和行人保持安全距離，警方認為，由於紅色轎車未造成行人穿越時受阻，因此不構成汽車未禮讓行人要件。

(中時 )