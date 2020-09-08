遠傳8日宣布與HTC展開策略合作計畫，雙方將全面發展5G VR創應用策略合作，包括發展5G VR影音內容與VR平台開發計畫。

除了深化VR內容的合作面向，未來雙方還會在採購與共同產製VR內容合作。

遠傳friDay影音結合HTC虛擬實境技術打造2D家庭劇院，未來將讓消費者用頭戴式裝置VIVE Focus一體機，透過HTC全球VR應用商店及內容訂閱服務平台「VIVEPORT」下載遠傳friDay影音服務。目前在遠傳friDay影音平台擁有3萬多部電影戲劇、綜藝動漫、以及熱門韓流演唱會直播等節目。

包含的台灣原創網路實境節目《木曜4超玩一日系列＜一日憲兵＞》、以及每週四下午五點全台獨家韓國直播演唱會《M Countdown》、大玩時空旅人話題的獨家韓劇《愛麗絲Alice 》、畫面都精緻到令人忘了呼吸的日系動畫《海獸之子》、《天能》導演諾蘭的名作《記憶拼圖：20週年數位修復》等，藉由VIVE Focus打造出現實生活中的電影院，讓消費者投身入虛擬世界、享受身歷其境在戲院中的觀影體驗。 此外，目前遠傳已有專為5G與世界知名製作公司合作所推出的獨家VR內容，例如紅衣小女孩、與神同行、微觀巨獸等，也將在VIVEPORT上架，搭配VIVE Focus提供360度的全景體驗，以及劇院式的VR影音沉浸式娛樂。

遠傳強調，這次雙方合作範疇還包括未來的5G創新應用，以及智慧型手機產品、業務、行銷、及通路的全方面多元娛樂合作。

(工商 )