遊戲研發商宇峻奧汀（3546）新作《潘朵拉的迴響：Echoes of Pandora》將於今年秋季發行，近期已在Google Play Store商店開放預約下載，iOS App Store預約也將於近期開放，為新遊戲正式上線暖身。宇峻表示，《潘朵拉的迴響》之外，將還有另一款手遊《七大罪》，以及單機版的《三國群英傳8》將推出，3款新作將一起在年底前推出搶市，有望為下半年運營運注入強心針。

宇峻表示，《潘朵拉的迴響：Echoes of Pandora》已於8月底至9月初進行限額封測，而針對玩家的反饋與建議，將會持續在遊戲正式上線前進行優化。該遊戲5月時已在日本推出，為結合美少女與軍武的回合制動作遊戲，不過，在台灣推出之後可以為宇峻帶來多少營收，還要看正式上線之後後市場反映以及排名表現為定。

宇峻奧汀今年上半年有《三國群英傳M》加持，營收獲利表現不俗，目前宇峻尚未公布8月營收，以前7個月來看，累計營收達9.42億元，年增59％。上半年獲利1.18億元，較去年同期成長27.7％；每股盈餘2.58元，優於去年同期表現。《三國群英傳M》為延續玩家消費力道，8月時也推出遊戲上線半年的大型改版活動，有望帶動第三季整體營收表現。

以下半年來看，宇峻單機版《三國群英傳8》開放官方預約，該遊戲為宇峻《三國群英傳VII》發行後睽違12年的正統單機續作，藉由其經典IP力道，將有望帶動過去玩家回流。

除此之外，手遊部分則有有《七大罪》、《潘朵拉的迴響》等兩款手機遊戲助攻，在多款新遊戲帶動下，預期宇峻下半年動能充足，有望為營運帶來正面助益。

不過，《三國群英傳M》今年原訂要至中國大陸市場發行，但上半年受到疫情攪局，導致產品推出時程向後遞延，目前仍在與當地代理商討論中。

受到中國大陸市場不確定影響，《三國群英傳M》將先轉至東南亞、日本推出，特別是三國群英傳IP在端遊時代於日本、東南亞都累積了一定的知名度，因此往這兩個區域推廣也很適合，最快預期明年初就至海外營運。

(工商 )