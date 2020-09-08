NAND Flash控制IC廠群聯電子（8299）公告2020年8月份營運結果，合併營收為37.44 億元，累計前8月份營收達313.14億元，年增率14％。

2020年受新冠肺炎影響的消費市場，在歷經上半年各國的防疫措施以及民眾的努力後，社會大眾已經逐漸調適工作及生活型態；換言之，不管是在家工作或是調整在家娛樂的方式，消費者已逐漸在防疫、工作、以及生活休閒取得平衡，而各種儲存應用市場，也正在持續的回溫，對群聯下半年的營收獲利將有正面助益。

與去年同期比較，8月份PCIe SSD控制晶片在群聯Gen4的技術領先帶動下，總出貨量成長133％，eMMC記憶體成品總出貨量也受惠於嵌入式應用市場的持續回溫而成長超過95％。

此外，針對前8月份的總出貨量年增率，SSD及eMMC控制晶片總出貨量成長將近12％；PCIe SSD控制晶片總出貨量成長近118％，創歷史同期新高；工規控制晶片總出貨量成長將近37％，創歷史同期新高；記憶體總位元數（Total Bits）成長近11％，也刷新歷史同期新高。

群聯董事長潘健成表示，長期以來，投資人對於群聯在消費性儲存產品的營收占比居高不下總是頗有微詞與顧慮，殊不知因為群聯在消費性儲存市場的占比及營收，讓群聯能獲得充足且穩定的獲利，進而支撐群聯先進技術的研發以及高階儲存應用的耕耘。

換言之，工控、伺服器、或是車載系統等高階存應用，經常需要6個月以上甚至長達2年的產品導入及驗證時間，如果沒有消費儲存產品的穩健營收及獲利，是無法長期支持群聯的高階儲存市場的布局。

以近期成功導入的醫療用相機設備為例，不僅讓眼科及耳鼻喉科醫師順利完成病患檢查，更同時透過特殊的醫用相機設計，完成患處的影像紀錄。而這樣的多市場佈局策略，也讓群聯在詭譎多變的NAND儲存市場持續穩健的成長與獲利。

(工商 )