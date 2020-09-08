台電廢木料製作的木鞦韆，成為金門林務所打卡景點。（李金生攝）

鐘立偉所長與小工廠同仁巧思運用廢棄木料，製成各種造型裝置藝術作品。（李金生攝）

台電廢棄電纜木盤製成造型座椅，實用兼有創意美感。（李金生攝）

金門縣林務所的木工廠運用巧思，賦予老木料新生命。（李金生攝）

台電退役的木電桿、電纜木盤和木橫擔，在金門縣林務所木工廠的巧思運用下，蛻變為洋溢閒情逸致的裝置藝術作品，成為遊客爭相打卡的新亮點。

這些原本矗立在道路兩旁的木電桿和支撐輸電設備的木橫擔，以及有著清晰木紋的電纜木盤，在達到使用年限後均需淘汰銷毀。但縣林務所卻看中它們的再利用價值，一根根、一盤盤載到所內木工廠加工，用各種造型賦予老木頭新活力。

在鐘立偉所長和同仁的巧思下，各種別出心裁的木作品，一件接一件的亮相，包括木鞦韆及各種造型座椅將陸續安置在全島主要遊憩景點及大型活動場所，再以亮麗新姿呈現在遊客眼前。

鐘立偉說明，該所為提升地區木材廢料的再利用率，在2013年成立自己的木工廠，以往利用台灣及金門在地疏伐的木材，製作包括尚義機場入境處迎賓風獅爺及農曆新年動物主題意象的裝置藝術，獲得遊客和鄉親的好評，期待台電廢木料再利用的作品，也能以質樸的木作融合地方意象，為島嶼之美再增加精彩。

台電金門區營業處長黃甘杏也表示，木電桿及木橫擔均是抗腐蝕性佳的良好木料，再利用可以省下清運處理費用，也能讓它們延續新的生命，未來也將與林務所評估利用淘汰的「礙子」研發特色花器的可行性，讓這些承載金門電力多年的木料蛻變成在地特色作品。

(中時 )