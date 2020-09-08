配合國旅熱潮，台南市政府觀旅局推出「6-8月住台南抽百萬大獎，常客貴人加碼贈萬元獎勵」活動，共有8331名民眾參加，登錄金額達4000萬元。觀旅局統計，登錄金額最高的孫小姐，3個月內就登錄了高達31萬元，相當熱愛台南。

觀旅局長郭貞慧表示，活動已於3日抽獎完畢，總結參與民眾，以北部地區最多，約占半數；以縣市而言，則以新北市最多，其次依序為台南、台北、台中、桃園、高雄等。

郭貞慧也說，台南累計登錄入住金額前10名飯店，分別為台南晶英酒店、和逸台南西門館、香格里拉台南遠東國際大飯店、煙波大飯店台南館、台南老爺行旅、台南台糖長榮酒店、台南大員皇冠假日酒店、富信大飯店、趣淘漫旅、康橋商旅台南赤崁樓館等。

觀旅局統計，3個月來累積住宿3晚以上、登錄住宿金額最高前10位可獲得「常客貴人獎」，其中登錄金額最高的是來自高雄的孫小姐，總共登錄31萬6010元。其中1位得獎者施小姐分享，自己喜愛台南獨有慢活氣氛，在老街巷弄中尋覓咖啡廳；另1位得獎者徐小姐則稱，最喜歡到關子嶺泡溫泉，順便一嘗美味的桶仔雞。

台南市旅館公會及民宿協會表示，今年暑假為旅宿業近5年最佳市況，訂房業績提升3成左右。觀旅局也說，已連續舉辦多年的「七股海鮮節」與「夏日音樂節：將軍吼」，也都出現歷年最高人潮，並預告接下來還有「關子嶺溫泉美食節」、「將軍漁港暖身焰火施放」、「城市音樂節」、「台南美食節」、「台南藝術節」等多項活動，歡迎民眾多多參加。

觀光,旅遊,台南,飯店,暑假

(中時 )