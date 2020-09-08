麻豆區一家紡織工廠今年1月發生斐姓越南籍移工持刀砍殺兩位同鄉命案，35歲斐男因工作上的新仇舊怨，在宿舍內持刀追殺黃姓與武姓移工，黃、武兩男中刀送醫不治，斐男行凶時另砍傷黃姓女移工，台南地院一審法官認為他落網後有悔意，判處無期徒刑。

斐男、黃男與武男是同家紡織廠員工，斐、黃兩男在工作尚結怨已久，斐男在今年1月15日晚間10時許先到黃男宿舍理論，黃男不甘示弱，隨後再連絡武男，兩人一起到斐男宿舍理論。

雙方口角越演越烈，斐男竟從房間內拿出菜刀砍殺對方，武、黃兩人受傷而逃，斐男還不甘心，持刀在後追殺，先追上武男將他砍倒，再追到女生宿舍砍殺黃男。

僅管女生宿舍中黃姓女移工（武男妻子、黃男堂妹）出面阻止，仍被斐男連帶砍傷，黃、武男人最後傷重不治。

斐男落網坦承犯案，並有悔意，台南地院法官一審依照兩個殺人罪，一個傷害罪，判處斐男無期徒行與3個月有期徒刑，合併執行無期徒刑，全案仍可上訴。

(中時 )