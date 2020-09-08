以藝術解讀和詮釋面對社會中現實與虛擬關係的演變，以《漂浮》系列比擬平行世界的網路世界，藝術家游依珊個展以一系列看似虛幻卻又真實的繪畫，記錄下對於「精神烏托邦」的想望與追求，且自5月以來作品便在多個銀行空間內巡迴，讓繪畫作品走出畫廊，接觸更多不同的實體空間與觀者。

游依珊自2015年以來便以「漂浮」作為主軸，把自身對時空的感知視覺化，要將個人的意識再現，許多藝術家會用象徵、儀式性符號作為敘事載體，但游依珊的漂浮系列則盡可能排除目的性，藉由感知和想像力創作各種物質，並借用數位網路概念詮釋漂浮系列，以畫布比擬為網路世界，以鋪陳在畫布上的色相、形狀和空間感，比擬人類在網路中的行為與選擇。

對游依珊而言，漂浮系列不表現複雜的繪畫技術，但更關注油彩的迷幻感，善用色粉與油料的交疊渲染，鋪陳出視覺新意。如《漂浮 2017-8》，游依珊將物質旋、漂浮、凝滯和流動，再現類似網路世界的運作模式；《漂浮 2019-10》則藉由當代藝術的發展脈絡，探討著繪畫的存在本質，將東方的哲學觀與想像力揉合進作品之中，架構出一種超越現實的理想性。

嘗試讓藝術家的作品跨界至不同的空間展出，多納藝術負責人陳如鈊表示「對畫廊及藝術家而言，可以拓展品牌到新的領域及客層是好事。」目前多納藝術與凱基銀行合作，在3個開放式分行舉辦展覽，亦是對於銀行空間質感加分，且藝術品與銀行客層相得益彰，她也看好「跨業合作包括實際作品展出或作品IP授權，是未來趨勢。」

(旺報 )