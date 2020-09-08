雲林縣政府宣示學校營養午餐禁用瘦肉精，確保學生食的安全。（張朝欣攝）

雲林縣長張麗善（左四）頒布零瘦肉精餐廳認證標章。（張朝欣攝）

雲林縣長張麗善（左二）頒布零瘦肉精牧場認證標章。（張朝欣攝）

雲林縣長張麗善為確保學子食的安全，堅持豬肉瘦肉精零檢出，8日前往大埤國小，宣示營養午餐禁用瘦肉精，一旦查獲違規將祭出重罰；另外也頒布餐廳與牧場的零瘦肉精標章，鼓勵消費多食用安全美味的雲林豬肉。

張麗善8日到大埤國小與學童們用餐，介紹營養午餐的豬肉是採用安全美味的雲林豬肉，請小朋友們放心享用，同時宣示縣內營養午餐、長青食堂一律使用零瘦肉精的在地豬肉產品，一旦查獲違規，將依《食品安全衛生管理自治條例》開罰。

張麗善強調瘦肉精危害人體，對於發育中學生的影響更是巨大，因此除了除了配合中央訂定的專案抽驗，縣府也將加強校園午餐及團膳業者、屠體運輸車輛查核，任何通路、場域的管理都不能有漏洞。

隨後張麗善前往大埤鄉東聯牧場與良作文創餐廳，分別頒布牧場與餐廳的零瘦肉精標章，她表示雲林為養豬大縣，肉品安全一定要層層把關，將會加強稽查抽檢，讓瘦肉精無所遁形。

張麗善說，台灣一直以來堅持萊克多巴胺零檢出，主要是基於保障國民健康，中央政府未堅守立場，為求貿易外交，開放含有萊克多巴胺的豬肉進口，實在讓人擔憂。目前各界發起「反瘦肉精美豬食安公投」聯署，呼籲民眾要覺醒捍衛自己的權益。

縣農業處長魏勝德指出，為推動零瘦肉精牧場認證，豬場可以直接填具申請書，繳驗畜牧場登記證書等相關資料，逕寄雲林縣政府農業處即完成申請。

縣衛生局長曾春美表示，為保護消費者飲食安全，將持續針對零售攤商、賣場超市、餐廳小吃業者、早餐業者，輔導肉品原產地標示及肉品產品檢驗，並全力推動「零瘦肉精商店」標章。

(中時 )