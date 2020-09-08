台北天成大飯店宴會廳。（天成飯店集團提供）

台北花園大酒店「玉露鮮石斑」。（天成飯店集團提供）

天成文旅-華山町「華山町餐酒館」。（天成飯店集團提供）

「華山町餐酒館」寶比轟炸全家餐。（天成飯店集團提供）

食慾之秋，適合安排訂席與家人聚餐，或公司行號的商務聚餐，數家飯店業者看準商機提早推出訂席優惠。即日起至9月底，天成飯店集團推出「歡喜團圓滿萬送全家餐」活動，期間至天成飯店集團旗下台北天成大飯店、台北花園大酒店及世貿國際會館，宴會桌菜單筆消費滿萬，即加贈天成文旅-華山町—華山町餐酒館「寶比轟炸全家餐」外帶兌換券乙張（價值500元），專案平假日皆適用。業者表示，宴席菜單呈現匯聚中西、異國料理，由中餐行政總主廚王書年帶領團隊，嚴選海陸食材、廚師們各自展現功夫菜，除大包廂外、另提供小包廂給客人，適合團體聚餐。

台北天成大飯店起桌價1萬元起，主廚推薦招牌「寧式東坡肉」，嚴選豬五花肉中段，佐以紹興酒、醬油等佐料，以慢火少水燉煮3小時，鹹香入味吃來膠質醇厚；「櫻桃片皮鴨」選用宜蘭櫻桃鴨，烹調採掛爐烘烤，呈現出外油亮酥、肉質細緻，搭配餅皮、佐以獨家甜麵醬夾上青蔥與小黃瓜，鴨肉鮮香、蔥與小黃瓜脆，就著餅皮一口品嘗美味。

世貿國際會館起桌價1萬800元起，精選「東港櫻花蝦米糕」，選用長糯米泡水一晚後蒸，將豬肉、魷魚、開陽與冬菇切小丁，加醬油拌入蒸好的糯米，再入鍋蒸熟，最後灑上櫻花蝦與魚鬆，滋味飄香；「台式佛跳牆」挑選芋頭、排骨、豬腳、香菇、蹄筋等多種食材，再放入甕中的高湯炊煮2小時，湯頭馥郁香醇。

台北花園大酒店起桌價1萬2800元起，有冷盤前菜「開胃六小品」以黃瓜蜇絲、寧式羊羔、油雞、無錫脆鱔、軟絲與杏鮑菇的拼盤；「玉露鮮石斑」選用肉質細緻的石斑魚，加入青蔥、薑佐以梅子、醬油調製的魚露一同清蒸，可品其鮮甜。天成文旅-華山町 華山町餐酒館外帶「寶比轟炸全家餐」，內含6塊寶比炸雞、4塊南洋轟炸雞翅、5條莫札瑞拉起司條以及1250cc可口可樂乙瓶，炸雞滋味獨特極受饕客歡迎的明星商品。

(中時 )