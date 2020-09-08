房市再現「秒殺」案！台北市西區地標「中山堂」第一排、大同集團創辦人林尚志祖傳土地和鄰地「上海隆記菜飯」餐廳改建而成的精品小宅案「新美齊硯」，8日傳出，全案公開一個月，已熱銷九成多，每坪成交價格突破115萬元，刷新區域新高。幕後靈魂人物－新美齊董事長林傳捷表示，這塊地整合難度非常高，打造的成本也不低，預計三年後完工。

林傳捷是大同集團創辦人林尚志的第四代、林挺生二房的嫡系二公子，今天和代銷公司傳真行銷董事長王明成，主持「新美齊硯」熱銷分享會。

「新美齊硯」位於面對「中山堂」的第一排，原本是大同創辦人林尚志的土地，之後整合隔壁知名的老字號「上海隆記菜飯」餐廳及鄰地地主，申請危老重建後，才有機會讓這塊地重生。

林傳捷表示：「這塊地，原本是我阿祖的，整合家族所有權人意見、幫忙整合，也費了很多心力，花了半年多不斷奔走，才終告完成，當時在八年前，剛好新美齊要轉型改作房地產的時候，所幸終於在我要結婚之前一天，才正式簽約。」

之後，林傳捷再持續洽談整合隔壁的「上海隆記菜飯」餐廳，剛好餐廳家族傳人，無意再經營餐飲業、炒菜飯炒到快沒力，因此願意合作參與開發，基地規模也得以擴大。

「新美齊硯」基地面積約136坪，規劃共85戶，以11～25坪小宅為主，新美齊分回的戶數總銷約10億元，約56戶及1戶店面，每坪開價約110～135萬元，據悉每坪成交價落在110~115萬元，已刷新區域的史上新高價紀錄；已購客戶中，不乏有三組是一次購買三戶以上，總價5～6千萬元的精品小宅，一次「打包」。

王明成表示，最好的營銷方式，是要懂你的人。自己也有故事，也是「新美齊硯」的買主之一，小時候唸東門國小，小學二年級的時候當選模範生，當時就是踏著步鞋，從學校走到「中山堂」，在台上接受表揚，自此「中山堂」就成為自己人生的榮耀印記、也是很多四、五年級生的生命印記；另外，還有一次是全家人，五位坐著三輪車，一起到「中山堂」看電影。

王明成表示，「所以「中山堂」是很多人小時候的朝聖之地，有著深厚的情感、是青春美好的回憶。對於「新美齊硯」，本來不想買，因為我房子太多了，但是遇到「新美齊硯」，又勾起情感的回憶，後來太太就幫我買一戶，當作送我的人生紀念品。」

(工商 )