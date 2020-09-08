含萊克多巴胺美豬即將於明年叩關，國民黨立委溫玉霞提案修《學校衛生法》，明文禁止具高度食安疑慮的美豬及其加工製品進入校園，將含乙型受體素肉品及其加工製品與含基因改造及其初級加工品，同列為禁止進入校園之項目。

溫玉霞表示，萊克多巴胺會造成心悸、顫抖、高血壓等副作用，尤其是對小孩、孕婦、老年人影響最大。廣大家長十分憂心含萊劑美豬及其加工製品恐混充成為各級學校膳食食材，例如豬排、漢堡、肉丸、貢丸、肉鬆、水餃、包子等，都是校園團膳常見的菜色，如果不嚴加防範，未來含萊劑美豬必流入校園團膳，成為食安管理的一大漏洞。

溫玉霞表示，教育部一紙新聞稿根本無法彰顯保護學童健康的決心，且現行《學校衛生法》亦僅規定「學校供應膳食食材應優先採用在地優良農業產品，並禁止使用含基因改造生鮮食材及其初級加工品。」換言之，本條文字只限「應優先採用」在地優良農產品，及禁止「含基因改造」食材及加工品，並未禁止使用含萊克多巴胺之肉品及其加工製品。

溫玉霞指出，教育部之宣示只具道德勸說效果，無法達禁止美豬進入校園之目的，為維護校園團膳品質，一定要明文禁止具高度食安疑慮的美豬及其加工製品進入校園，因此提案修正《學校衛生法》第23條，將含乙型受體素肉品及其加工製品與含基因改造及其初級加工品，同列為禁止進入校園之項目，期能降低食安風險，為下一代的國民健康嚴加把關。

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(中時 )