國民黨將組團參加「海峽論壇」，並推派前立法院長王金平率團出席一事。民進黨指出，民進黨嚴禁全體黨員參與「海峽論壇」及相關活動，以免有違反黨紀和觸法之嫌。

國民黨近來所謂的「兩岸新論述」，礙於黨內大老阻力與中共壓力，只能舊瓶裝舊酒，重彈「九二共識，一中各表」的過時老調，和台灣主流民意嚴重脫節，更重要的是，恐怕無法擺脫中共對台的統戰操弄。

民進黨表示，民進黨主張，健康的兩岸交流，必須是不涉政治前提，不能違反法令、更不能傷害國家主權與尊嚴。我們認為，各界均知此論壇目的在於對台統戰、甚至呼應北京「一國兩制」主張，是與台灣民意背道而馳。

民進黨強調，正面看待兩岸人民正常交流往來，但應該秉持對等尊嚴、合於規範、不涉任何政治前提。陸委會已提醒國人參與相關活動恐有違反國安五法及反滲透法的疑慮。民進黨亦嚴禁全體黨員參與「海峽論壇」及相關活動，以免有違反黨紀和觸法之嫌。

(中時 )