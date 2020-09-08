中市大里區長榮里大里公園，民眾亂丟煙蒂，頗讓里長及清潔志工困擾。（黃國峰攝）

公園是鄰里間休閒聊天、小朋友玩玩溜滑梯的好地方，但若是民眾離開卻留下滿地的垃圾那就不太好！中市大里區長榮里內的大里公園就是這樣的情形，涼亭旁煙蒂丟滿地、長椅旁也常有空酒瓶，里長洪資源上任以來整頓，勸告了一個多月，稍有收斂，無奈的說「愛理不理的，只好加強安排志工打掃」

大里公園位於長榮里、西榮里交界處的社區型公園，附近居民早晚都會來此聊天聚聚、動動身子，不過公園裡某幾處特定場所，涼亭、長椅地上總會留下不少煙蒂、酒瓶等，長榮里的清潔志工每兩天來這裡打掃，總會收集到不算少的垃圾，晚上也有民眾在此飲酒大聲喧嘩，影響鄰近民宅，里長洪資源對此相當困擾。

「講也講不聽！」長榮里長洪資源苦惱的說，故意把「煙灰桶」收起來，就是軟性勸導不要抽，畢竟公園裡本來就不可以抽菸，況且這邊還有小朋友會來玩溜滑梯，之前會同區公所人員來作衛教，但長期在這待的民眾，覺得「管太多」總是虛與委蛇，仍繼續照丟不誤，飲酒喧嘩問題，曾會同轄區員警勸導已有改善，但抽菸問題，還是得努力溝通，現階段只好請清潔志工們辛苦一點。

長榮里環保志工隊長張耀輝表示，自己每天早上都會來，十之八九長椅旁都有空酒瓶，煙蒂至少也撿了一大把，每一、三、五，10多個志工來打掃，都要掃個一個多小時，才能打掃乾淨，涼亭附近煙蒂最多，尤其丟在草坪上，很難清理，叫他們不要再丟了，但人多嘴雜，意見一堆，講到不想再講，現在只好默默的做好我的清掃工作，不管他們。

(中時 )