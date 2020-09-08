桃園市環保局7日公告招考350名清潔隊員，薪水上看41K，但議員黃婉如發現，過去都有的「身障組」不見了，還一改過去考試方式先測體能，根本是拒身障者於門外，環保局強調簡章本就有身障加3分、免考負重等規定，不影響應考權益，且年底因應退休潮將另辦身障專門考試，保障權益。

「看到簡章都傻眼了！」黃婉如說，環境清潔大隊今年預計招考350名正式清潔隊員，不但未設「身障組」，也大幅修改考試規定，改成第一關就測驗體能，她為身障者抱屈，即便總分加3分，但第一關就「卡關」，再會讀書也沒用。

黃婉如翻出2年前環境清潔大隊招考300人，分為一般組、原民組及身障組，其中身障組招聘10人，且體能改口試，不解為何環保局開倒車，斥環保局每每招聘引爭議，2年前開大門未保障桃園市民，最後採市民加分平息眾怒，怒控人事處未管控審核，她要求今年也要在不影響其他民眾的前提下外加名額，保障身障者。

環保局長呂理德解釋，目前清潔大隊隊員共有2751人，依《身障法》身障者不得低於總人數3％規定，最少需聘用83人，但現有身障者達105人，比例為3.8％，較法規多22人，考量清潔隊員日常勤務如清運垃圾和回收、搬運大型家具等較耗費勞力，參考其他五都後以體能為錄取重點，絕無歧視。

呂理德指出，簡章明訂身障者加3分、原民加2分，且重要器官喪失或肢體障礙者折返競速免負重，強調未設專組等於未規定錄取上限，優秀者不限身分都能加入。他也提到，簡章另提到員額接近3％會啟動身障專門考試，預估年底前會再招聘10名身障者，將另行公布。

(中時 )