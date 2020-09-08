現代人生活緊湊，常常飯後就趕著做其他事情，但請注意，以下6件事千萬別在飯後立刻做，否則會造成身體不適和負擔。

中、西醫觀點都指出，進食後，血液會流到脾胃去消化食物，因此在飯後做了會影響分散血液的活動就有可能造成脹氣、消化不良：

6件事千萬別在飯後立刻做

1.飯後運動

台中全德中醫診所院長張鈺鑫運動會促使氣血流向肌肉，導致脾胃缺乏足夠能量消化食物而導致不適。飯後做輕度強度的散步即可，若想跑步或激烈運動，則建議30～60分鐘後再做，因為食物進入胃部約30分鐘後，胃部會開始排空，但最理想是1～2小時後再運動。

聯安診所健康管理中心主任洪育忠指出，建議飯後先用漱口水清潔口腔，大約15~20分鐘後再刷牙或用牙線清潔。(示意圖取自達志影像)

2.飯後立刻刷牙

飯後立刻刷掉牙齒上的殘渣，聽起來很健康，但為什麼不建議呢？聯安診所健康管理中心主任洪育忠指出，有研究顯示，進食後唾液會開始分解食物而讓口腔環境變酸，進一步軟化琺瑯質，如果這時再用牙刷刷牙會傷害琺瑯質，所以建議先用漱口水清潔口腔，大約15~20分鐘後再刷牙或用牙線清潔。

3.飯後睡覺

飯後立刻倒頭就睡也會傷害身體。洪育忠指出，睡覺時會讓人體的代謝和生理機能下降，不僅不利於消化，還會促使脂肪堆積，更可能造成胃食道逆流，「如果想午睡，那麼建議隔30分鐘；如果是晚餐，則是睡前3小時吃完比較好。」此外，食物進到口中，身體便通知腸胃系統開始工作，全身機能都動起來，所以如果吃飽飯去睡覺，身體無法真的安靜下來休息，所以常有人說吃飽飯睡覺會睡不好。而在中醫概念中，睡眠會讓氣血回到身體各臟腑內，脾胃消化的能力就會下降，加上進食時，食物是由上而下進入胃部，如果躺平會妨礙食物進入胃部。如果要睡覺建議採坐姿、後仰的方式或利用躺椅、斜躺的方式休息，「趴著睡可能會擠壓到胃部，會不舒服，」張鈺鑫說。如果真的要平躺，那麼建議向右側睡，可以加速胃部排空。

4.飯後喝水、喝飲料

當大量固體食物進到胃部後，又喝下水或飲料，會增加胃部的負擔。洪育忠表示，水或飲料會稀釋胃酸、妨礙消化導致腹脹，因此建議飯後30分鐘後再喝水，「尤其是有胃食道逆流的人，更不要吃飽飯後馬上喝水。」洪育忠也建議，不要把飯加到湯裡面一起吃、應該飯水分離；若是口渴，可以在餐前喝一些水，「在食物吃下肚前水就會被吸收，比較不會造成胃部負擔。」

5.飯後吃冰品

夏天飯後吃冰，爽快又消暑，但胃部溫度急速冷卻、血管收縮，會影響胃部消化和腸道蠕動，更可能造成胃部痙攣。清涼的冰品一下肚，首當其衝的就是消化系統，所以不僅空腹時不宜吃冰，也不適合一邊吃飯一邊喝著涼飲。應該要在吃飽飯後，至少相隔1小時再吃冰，避免在短時間內冷熱刺激腸胃。

6.飯後洗澡、按摩

洗澡和按摩都會讓氣血流動至體表。溫熱水會讓皮表擴張，也會加速氣血流向皮表，因此建議30分鐘後再泡湯、洗澡；而按摩則是透過外力按壓，會引導氣血流到皮表按壓的部位，也會影響脾胃消化食物。另外刮痧、拔罐等等也建議1小時後再做。

(中時新聞網)