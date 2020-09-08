「全國抗擊新冠肺炎疫情表彰大會」今天上午在北京人民大會堂舉行，旺旺集團北京首席代表、全國台企聯常務副會長林天良表示，很榮幸代表所有『旺旺人』出席。旺旺一直秉持著回饋社會的理念，參與兩岸各項救援行動！兩岸好，台灣才會好。

今年初新冠疫情爆發後，旺旺集團董事長蔡衍明與首席營運官蔡旺家等人親自坐陣指揮，旺旺員工全體動員起來，加速復工復產，並投入各地防疫工作。

旺旺集團積極向第一線的醫護、軍警、防疫單位捐贈乳飲食品、旺旺水神微酸性電解次氯酸水生成器及各類噴瓶，協助各地抗疫工作，捐贈物資價值超過人民幣8000萬元。

旺旺人也不畏艱難，奮戰各地疫情最前線，包括：湖南旺旺醫院派遣16人醫護團隊馳援武漢金銀潭醫院47天；旺旺人也趕赴武漢、綏芬河、北京新發地等重點疫區，協助抗疫。

旺旺集團始終認為：『兩岸好，台灣才會好』，『九二共識』就是兩岸一家人的共識，無論從歷史、血緣、文化，台灣人就是中國人，所以當然要相挺！

(中時 )