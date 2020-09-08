行政院長蘇貞昌今天參訪台灣科技新創基地（Taiwan Tech Arena，TTA），參觀瞭解新創團隊進駐情形。蘇揆表示，新創就是創新、不斷發展，科技日新月異，因應世界變化，政府要做好「人」、「地」、「法」與「媒」四面向，與時俱進，才能讓台灣更好。

蘇揆在致詞時指出，政府要做好新創產業必須做好「人、地、法、媒」四面向。「人」，即人才，人才來自全世界，有些人與台灣有淵源、有感情，有些人因疫情或看到台灣好而留下來，無論如何，政府應集合人才。

「地」即場所、舞台。蘇揆說，政府應提供如TTA、林口新創園等場地，讓人才聚集；「法」即法令、規章或遊戲規則。政府應讓現行法令規章更好、更開放、更加改進，吸收、集合人才，或方便投資等各式有效的政策法令。「媒」，即「媒合」，媒合投資人與新創公司，媒合各方面人才，組成更有力的團隊，或以台灣為基地，朝海外大發展，媒合海外進來。

蘇揆強調，新創就是創新，不斷發展，世界變化很快，不同的時間、地點分別會遇到不同問題。以購屋為例，過去買房一定要到現場，要有人介紹，現在藉由科技，可透過手機拍照上傳或合成，將家具虛擬布置，讓空間更有實體感，馬上落實客戶想像。

蘇揆也以參訪國家人權博物館為例指出，40年前他在軍事法庭為叛亂犯、政治犯辯護，現在遊客若可利用VR（虛擬實境）或AR（擴增實境）技術，重回歷史現場，宛如置身他當年身處的軍事法庭，見到當年的法官，所參觀的印象將大為不同。

蘇揆進一步表示，歷經幾代人的奮鬥才會有現代的生活，科技進步與新創是改變及機會，讓人能發揮長才與能力，從遊戲中獲利，獲利後繼續遊戲，吸引投資。他感謝新創團隊的努力，讓台灣更有力，並鼓勵政府部門更努力，讓台灣成為能投資的好國家。

(中時 )