近日，國軍官方媒體介紹軍備局401廠所研製的TS-93與TS-96夜視鏡，可以安裝在槍支，或是頭盔上，並表示該廠的研發經驗已日漸成熟。然而軍備局的「最新成果」，在軍事專家的眼裡，卻是完全不及格，僅有1980年的水準。他們提出許多問題與缺點指出，包括仍採用視野狹窄單眼式、仍是單色，並且並且夜視鏡的扣具也無法與新式戰術頭盔結合。

從古至今，夜間作戰都是重要的戰術，中國古代兵書戰策上已有夜戰的篇章，史書上稱，死士隊「人銜枚、馬摘鈴」，從今日的角度，這些死士隊就是夜戰特種部隊。隨著半導體技術的開發，利用電晶體的訊號放大效果，夜視鏡就問世了，最初的夜視鏡應用在越戰，當時體積仍然很大，而且效果也不好，然而積體電路技術成熟，夜視鏡也就有了愈來愈好的視野，以及觀景縱深。

不知為何，夜視鏡在國軍當中並不普及，士兵很難用到這類裝備，更別說以它來進行戰鬥訓練了，這使得夜視鏡在軍隊裡的使用經驗不足，也就影響研發的進步速度。簡而言之軍方對夜視鏡是不瞭解的。

曾在美國陸軍服役的Allen Lin在臉書上批評「2020年再來研發出1980年的東西，台灣光電產業不是很強嗎？人材多到超英趕美，竟然是研發出這種玩具在充數⋯然後，最先進的夜視系統已跟熱影像結合，都能有彩色的畫面出現了⋯這種單色窄視角的的玩意根本在性能上無法滿足需求！

而且，這些是不是要等到2030年才配發到所有單位，然後2040才能戰力成熟？還是其實我們都想多了，這些東西只是樣品，根本沒打算量產⋯

說好的雷指器(雷射指向器)呢？缺這玩意，光是看得到又瞄不了又有什麼用？夜間作戰比起白天是複雜百倍，如果連基礎都弄不好，只想搶著玩高階的東西，我不認為對戰力形成有什麼幫助，還是⋯其實只是拿來拍照好看，刷個存在感吧？」

《尖端科技》軍事雜誌編輯李思平批評，當美軍用ENVG(Enhanced Night Vision Goggle ,增強型夜視鏡)時，國軍的TS-96還在倉庫，當ENVG已出到第三代時，國軍的TS-96也還沒有全發，然而，它連頭盔的墨魚乾(頭盔上的扣具)都扣不上。

另一名軍事分析員趙武靈(Casey Chao)也認為軍備局的夜視鏡過於落伍，他表示，TS96早在2007年就展出了，也就是將近13年前的事，即使在這段期間有陸續改良；但它就是「單眼單筒」或「雙眼單筒」的構型，簡單講，就是使用者的視野是窄的（40度），為了更清楚周圍狀況，戴的人只好像大頭玩具娃娃那樣，不斷轉頭掃視周圍，才能持續掌握狀況最明顯的就是它仍然是單筒夜視鏡。

「美國精銳部隊已使用四筒的GPNVG(陸用全景夜視鏡 ,Ground Panoramic Night Vision Goggle)，視野可以達到97度。好了，現在連一般單位也有強化雙筒夜視鏡ENVGB，也已經是雙眼雙筒，而且除了傳統的綠色影像外，還有白色影像的版本。」

「當然，有人也許又要辯解，說一個（FOM)值以上的光放管，老美不給出口；但其實對方的國防技術安全局DTSA是可以依案審核的，這時候我就想問了，你真在意國家安全，要強化部隊戰力，而且又說美台關係如何良好，這種關鍵技術難道不該全力爭取？」

「我們再退一步，你別說向L3或TNVC這類美國大廠採購算了，以色列公司也弄出了「雙眼雙筒」夜視鏡 ，請問軍方現在非要讓拖了近十年的案子『繼續生產』，把一個視野狹窄的早期夜視鏡，從民國101年弄到110年來『完成全案製繳』，請問除了『消耗預算』與『便宜行事』外，還有什麼理由？這筆費用堪比造艦『慶富案』的高額預算，拿來生產『古玩』，請問到底是誰的問題？」

李思平隨後又發另一篇臉書批評，國軍對於先進裝備的觀念落後，也不只是夜視鏡，對於士兵的 急救裝備、防彈裝備、通訊設備同樣既缺乏又不瞭解。

李思平表示，我們有多少士兵懂得如何中彈後自救？有多少人受過正確止血訓練和使用止血帶？我們又有多少合格的專用止血帶，絕對不能是粗爛製造、應急的老東西，這樣重要的訓練與裝備是什麼程度？

通訊也是這個老問題，其實早在現代化士兵以前就該解決了，班級內主要還是靠喊的，班級對到排級則早該通信順暢。所以，看看有那些國家有真正的現代化士兵，有哪些國家還沒有。

解放軍已經有越來越多的部隊配備夜視鏡，甚至「老美做什麼，他們就抄襲什麼」。他們的夜視鏡已有套星光融合熱像技術，防彈衣愈做愈好，而且發給基層，子彈已開始使用鋼蕊彈，能夠突破沒有抗彈板的防彈衣，那更別說沒有防彈衣的對手了。

不難想像士兵帶著TS-96，對抗有先進夜視鏡的對手，看不到對方，而對方早已知到你在哪。被人家打到一槍等於死刑，因為我們即使有防彈衣，也擋不了對方一槍。

說這些，其實就是擔憂國軍，很多東西不是說先求有再求好，而是你認為的有，常常拿到後幾個月，就等於「沒有」。

(中時新聞網)