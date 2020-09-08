你知道嗎？現在的國中生歷史課本「中國史」內容被大砍，當中不只三國史消失，甚至連武則天都沒有編入。對此，網路媒體也就「108歷史課綱中國古代史遭大刪」做民調，結果顯示，有66%網友表示非常不認同或不太認同。

據《中時》今報導，開學後最新面市的108課綱國二歷史課本被大砍，「三國消失，武后不見」，且第1章「從商周到隋唐的國家與社會」刪到只剩短短4頁，2400年歷史僅以1600字講完，歷史人物幾乎只提到秦始皇，漢武帝等人匆匆帶過，《史記》、《漢書》、三國、魏晉南北朝、貞觀之治、楊玉環與安史之亂統統不見，課程簡化到「令人髮指」的地步。

但教育部長潘文忠今(8)日出席活動回應指出，108歷史課綱並沒有「去中國化」，新課綱特別強調分域之間的關聯性，反而是要引導學子對所屬未來世界當中，由認識台灣，進而對中國與世界歷史產生了解，並從中培養問題解決能力。

對於歷史課本中國史遭大刪，網路媒體《YAHOO》近日就以「歷史課本大幅刪減中國古代歷史，你認不認同？」為題進行網路投票，投票時間為9月8日至13日，截至下午6點50分出稿為止，共有1.07萬名網友投票，回答「非常認同佔16.6%」「還算認同佔13.8%」、「不太認同佔13.1%」、「非常不認同佔53.0%」、「不知道/沒意見佔3.5%」。

另外，民調也針對「中國歷史知識，對你來說重不重要？」做調查，網友回答「非常重要佔38.8%」、「還算重要佔29.6%」、「不太重要13.1%」、「非常不重要15.2%」、「不知道/沒意見3.3%」。

YAHOO網路投票。(圖/翻攝自 YAHOO)

(中時新聞網)