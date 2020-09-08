20200908中天新聞 全台最早查瘦肉精檢察官 鄭智文：開放是錯誤！

中央政府宣布明年元旦將開放進口含有瘦肉精的美豬，曾任彰化地檢署檢察官的律師鄭智文，是全台第一個查緝瘦肉精的檢察官，他痛批，從情理法各方面考量之下，根本是錯誤政策，他還語出驚人地透露，「農委會公告的瘦肉精有21種，但其中13種根本驗不出來」。

鄭智文曾偵破過塑化劑、混油和瘦肉精等案件，綜合媒體報導，他表示，農委會21種公告的瘦肉精中，只有8種驗的出來，剩下的13種是檢驗不出來的，其中7號沙丁胺醇和8號可爾特羅(colterol)毒性都比1號萊克多巴胺還要毒，當年他就曾自費請台大檢驗，才查緝到8號瘦肉精，化解食安風暴。

鄭智文認為，瘦肉精在台灣是絕跡、沒人在食用的，因此在情理法上開放含有瘦肉精的美豬進口都是衝突的。他說明，外國人不吃內臟，如果台灣開放進口後而成為最佳去處，那瘦肉精在台灣會十分盛行。

鄭智文質疑，全世界據說有40幾種的瘦肉精，到底台灣有沒有那個能力去檢驗出來也是個疑問，而海關也僅是抽檢而非全面檢驗，若漏掉高萊劑美豬，放行後滲入到本土豬肉市場中販售，即使被抓到也僅會以違反《動物用藥品管理法》處1年2月、50萬元罰金，罰責實不足以嚇阻不肖商人，因此他呼籲，政府別開放豬內臟進口，否則未來消費者也只能少吃為妙。

(中時新聞網)