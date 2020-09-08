蔡政府上個月底宣布鬆綁含瘦肉精美豬、美牛進口，明年元旦正式上路，引發爭議。國民黨團今天以「最速件」函文給立法院長游錫堃，指為釐清食安相關規定，保護國人健康，要求行政院長蘇貞昌赴立院提出專案報告，並接受質詢，並呼籲游錫堃速邀朝野黨團召集協商，擬定開議日期。

蔡政府宣布開放美豬牛引發在野黨強烈反彈，國民黨團批評，政府黑箱決策，昨非今是態度引起國人強烈不滿，蔡英文總統不接受國會監督、不與地方政府溝通、不顧產業衝擊、拿國民健康作政治籌碼的作為，引起各界撻伐，要求行政院應立即收回錯誤政策，還給國人安全的食安環境。

國民黨團表示，依據立法院職權行使法，立委分別於每年2月1日及9月1日起報到，開議日由各黨團協商決定，既然立法院為最高民意機關，應善盡政策把關責任，呼籲院長游錫堃儘速召集朝野協商，訂定開議日期。

因應政府明年起放寬含瘦肉精美豬進口，兼任國民黨主席的立委江啟臣除發動食安公投，也將提出《食安法》修正草案，明定中央主管機關公告美豬的萊克多巴胺容許值前，必須先召開聽證會，並經立法院議決後才能實施。

為了避免瘦肉精美豬潛入校園，藍委溫玉霞與謝衣鳳都提案修訂《學校衛生法》，明文禁止學校營養午餐使用含乙型受體素（瘦肉精為其中一種）肉品及其加工製品。

(中時 )