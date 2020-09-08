Dyson 今（8）日正式在台推出全新 Dyson Digital Slim 輕量無線吸塵器系列，體積減少 20%、重量減輕 30%，全機重量僅 1.9 公斤，是目前 Dyson 無線吸塵器產品中最輕巧的一款。Dyson Digital Slim輕量無線吸塵器系列擁有強勁不減的吸力表現，並配備 Dyson Hyperdymium 馬達、高效能氣旋以及全新設計的主吸頭，符合台灣使用者高頻次、高強度和全方位的日常清潔需求，可吸除家中看得見的碎屑顆粒，與看不見的微塵與過敏原。

Dyson 創辦人兼首席工程師 James Dyson 表示：「當初研發全新的 Dyson Digital Slim 輕量無線吸塵器時，我們將 Dyson 的先進技術濃縮於輕巧的機身中，讓產品在追求輕量化的同時，不犧牲其吸力效能。重新設計的輕量軟質碳纖維滾筒吸頭，以輕巧、耐用的刷條，讓吸頭整體變得更為靈活彈性，適合用於清潔狹窄縫隙與低處。此外，Dyson Digital Slim 輕量無線吸塵器是由全新改良的 Dyson Hyperdymium馬達驅動，更設計 11 個渦型氣旋，有效實現吸力不減退的核心堅持。」

台灣家庭常見的百葉窗葉片則可透過 Dyson 二合一組合吸頭輕鬆解決難以清潔的塵垢。（Dyson提供／黃慧雯台北傳真）

為求滿足各式清潔習慣的用戶，Dyson 提供面對不同打掃情境的解決方案，盼能滿足使用者的多元清潔需求。根據 Dyson 觀察，現代人生活步調緊湊忙碌，壓縮日常清掃時間，如何有效運用零碎時間從事居家清潔成為顯學。對此，全新 Dyson Digital Slim 輕量無線吸塵器輕巧設計，配有強勁吸塵性能，有利於提升清潔效率並縮短掃除時間，相當符合尋求便利、注重高效，以及居家空間較小的消費者，解決多元居家清潔需求。

Dyson Digital Slim 濃縮 Dyson 獨特的研發技術，追求輕量化設計的同時，亦不犧牲吸力表現。搭載全新改良 Dyson Hyperdymium 馬達與 11 個渦型氣旋組設計，體現強勁吸力；設置 5 層過濾系統，減少清潔時可能產生的二次空氣汙染，搭配輕量軟質碳纖維滾筒吸頭，輕巧設計深入家中狹小細縫，滿足多種居家清潔情境。

搭載全新改良的 Dyson Hyperdymium 馬達，由多達 26 位Dyson 頂尖工程師共同參與研發，總測試時長耗時超過 20,000 小時，最終設計出體積相比 Dyson V11無線吸塵器縮小 15% 的馬達。其中，陶瓷中心軸更是經過 1,600℃ 的高溫固化，使得它相較鋼鐵堅硬 2 倍，卻僅有鋼鐵一半的密度。同時，葉片表面的面積增加，有效進一步提高運轉效率，轉速每分鐘最高可達 120,000 轉。

透過重新設計 11 個渦型氣旋組合的排列，並擴大進氣口寬度，明顯提高分離塵垢的效率，並藉由優化的切線角度減少空氣阻力及提升進氣效率，使得氣流旋轉速度加快，可產生超過 100,000g 的離心力，避免氣流通道阻塞。先進的氣旋技術是 Dyson 無線吸塵器維持「吸力不減退」的重要關鍵。

搭配強勁的 Dyson Hyperdymium 馬達，讓氣流能夠持續的從吸頭進入，微塵則會有效的被氣旋分離及捕捉，經過塵氣分離步驟的灰塵將留於集塵筒內，降低濾網阻塞的機率。先進的 5 層過濾系統則可以有效鎖住 99.97% 小至 PM0.3 的微塵，透過濾網周圍的加壓橡膠密封圈及氣旋組件周圍的密封墊圈，使得整個系統完全密封，有效防止灰塵回到空氣中，排出乾淨的空氣，維持良好的室內空氣品質。

搭配「輕量軟質碳纖維滾筒吸頭」，其體積和重量相較以往減少 40%、高度降低 20%、刷條直徑縮小 29%。Dyson 工程師團隊將吸頭的碳纖維刷毛與軟質尼龍縫製在刷條上，以取代黏著劑，大幅減輕吸頭重量，整體吸頭變得更輕薄。

搭載 Dyson 目前為止能量密度最大、重量最輕的五芯鎳鈷鋁電池組，在節能模式下，於硬質地板上的運行時間可達 40 分鐘。另採用可更換的電池設計，一鍵即可輕鬆拆卸，使用者可自行選購更換電池組，擁有 80 分鐘的雙倍續航時間。

配備智慧 LCD 顯示螢幕，可即時顯示吸塵器當前的使用狀態，包括：選定吸力模式、剩餘使用時間、濾網保養以及堵塞排除指引等 12 種狀態。

並將吸塵器的把手改良得更為纖細，即使是手型較小的用戶也能一手掌握。Dyson 根據人體工程學重新設計了按鍵、手柄和集塵筒的傾倒設計，其中按鍵的曲面弧度設計也更貼合人體手指形狀，且縮短手柄直徑，讓用戶體驗更舒適的觸感。

Dyson Digital Slim 輕量無線吸塵器的日常保養與清潔變得更加簡易、便利，透過一鍵下壓式設計的集塵筒，雙手無需接觸灰塵即可清空，而吸頭刷毛、集塵筒、一體成形式的前後置濾網以及隙縫清潔吸頭亦可直接下水清洗，提升便利性。

全新 Dyson Digital Slim輕量無線吸塵器全系列即日起正式在台上市，依據吸頭及配件差異共提供 3 款產品選擇，建議售價新台幣 18,900 元起。Dyson Digital Slim Fluffy 輕量無線吸塵器，建議售價NT$18,900 元；Dyson Digital Slim Fluffy Extra 輕量無線吸塵器，建議售價NT$ 20,900 元；Dyson Digital Slim Fluffy Pro 輕量無線吸塵器，建議售價NT$ 22,900 元。

除在台推出史上最輕巧的 Digital Slim 輕量無線吸塵器系列，Dyson 以為消費者提供更多元的產品選擇為目標，為滿足不同用戶對於清潔的需求差異，Dyson 同步升級旗艦款新一代 Dyson V11 無線吸塵器，擁有多達 12 種吸頭配件，包括：全新 LED 隙縫清潔吸頭、高/低處清潔轉接頭等，並可透過其可更換電池的設計，添購額外電池以獲長達 120 分鐘使用時長，高效率的進行整屋或深度的長時間清潔工作。

Dyson Digital Slim 輕量無線吸塵器、新一代 V11無線吸塵器系列產品，即日起於全台 Dyson 百貨專櫃、Dyson 官方網站及 Dyson 指定實體經銷通路與網購通路上市，詳細預購優惠請洽各銷售通路。

(科技)