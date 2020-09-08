永光（1711）上半年電子化學品因開發有感光聚醯亞胺等應用於半導體等產業光阻材料客戶需求較為穩健，營收年增15％。受惠電子化學品出貨持續增長支撐，8月營收5.93億元，比7月小幅推進，止跌回溫。後續將持續強化電子、醫療化學品升級佈局，儲備利基能量。

永光表示，持續受到新冠肺炎疫情影響，整體需求仍不佳，8月營收年減24.3％。其中，碳粉、色料化學品年減47％、29％，表現最弱；特用化學品、醫藥化學品也分別年減18％、10％；僅電子化學品年成長16％。

影響所及，永光今年前8月營收49.78億元，年減21％；其中，色料、特用化學品及碳粉年減20～29％；電子化學品、醫藥化學品分別年成長14％、11％。

永光指出，電子化學品因下游半導體等客戶需求較佳，業績有所支撐。其中，電子化學品感光聚醯亞胺銷售穩健；開發採用碳化矽材料的晶片研磨漿料也找到合作研磨廠商，主應用LED產業，驗證進度順利，期盼成為另一明星產品。

另，原料藥廠取得FDA認證後，除積極重新建立與顧客關係，也在生產擴量。

不過，色料下游客戶還未見到明顯回溫，客戶持續針對高階產品包括數位墨水進行測試，但終端紡織業沒有見到顯著淡旺季差別，後續營運謹慎因應。

(工商 )