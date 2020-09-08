由溫嵐和總召黃一峰發起的泰雅族豐收祭邁入第4年，今年擴大為「Atayal泰雅音樂節」。溫嵐、羅美玲、呂薔、璽恩等歌手今出席記者會，溫嵐之前數度因新造型照片曝光而被疑「變臉」，她先笑說「善變是女人的專利！」接著表示可能是拍照都會使用美顏跟瀘鏡的關係，歡迎大家來活動現場看本人驗證。

溫嵐表示其實從第二年就開始自掏腰包籌辦豐收祭，今年所有歌手皆無酬，她覺得「甘之如飴」，她上半年因疫情久未公開表演，也樂觀看待，「賺到了跟家人相處的機會」。被問到會不會想結婚，她看著羅美玲說：「家裡三隻貓就夠我煩了，玩別人的小孩就好。」

羅美玲剛生完二寶，身材尚未恢復，已有兩子的她，雖然很想要女兒，卻拒絕再生第三胎，她表示有點年紀之後，減重很辛苦，已請當健身教練的老公Terry開課表給她，盯她運動，且「我老公要找同學一起去結紮，比較不會怕，也可以有折扣」。

「Atayal泰雅音樂節」今年邀集40位泰雅族歌手、5組團體、9位DJ，將於9月19日在尖石綜合體育操場盛大舉辦一整天， 召集人黃一峯表示，舉辦的用意是希望藉由活動，號召更多族人有機會能夠返回家鄉，參與泰雅文化的傳承，溫嵐則打趣說：「報復性旅遊又多了新去處，更歡迎大家使用振興三倍券來到泰雅音樂祭！」

在今記者會上，溫嵐與羅美玲、呂薔、璽恩、余荃斌、榮忠豪、武勇達印共7位泰雅族歌手合唱大會歌〈莎韻.DOZO〉，歡迎大家來到尖石區，早上10點起是傳統祭典文化活動，下午1點到6點是母語演唱會，由40位泰雅族歌手接力上陣，緊接泰雅族電音Pa登場，現場並有泰雅族風味料理、文化體驗可感受射箭、口簧琴、紋面 美感！

璽恩（左起）、羅美玲、溫嵐、呂薔穿著泰雅族服飾出席「Atayal泰雅音樂節」記者會。（盧禕祺攝）

溫嵐領銜呂薔、羅美玲、璽恩、No name、榮忠豪和武勇達印等歌手著泰雅族服飾出席記者會。（盧禕祺攝）

(中時 )