《粉紅色時光》主演出席殺青酒。（TVBS提供）

TVBS、百聿數碼聯手打造的新戲《粉紅色時光》今年三月中殺青，受疫情影響，直到7日晚上才舉辦殺青酒，並首度公開15分鐘精彩片花。演員方志友、陳彥允、章廣辰、鮑正芳、林煒、張瓊姿、雲中岳、鄭怡、林秀君、單承矩等人均盛裝出席，男主角吳念軒因人在大陸工作而缺席。戲中他和方志友大談姊弟戀，現實中又傳過烏龍緋聞，方志友半開玩笑說，確實覺得委屈，之後遇到吳念軒時，「他是該好好跟我道歉！」

方志友說，拍戲時大家感情真的是很好，在她眼裡，吳念軒就是一個滿會照顧人的小孩，把劇組裡的姊姊們都照顧得滿好，對每一個人都很好，殺青後則各自忙各自的，且兩人生活圈也不一樣，所以完全沒聯絡，「拍戲這麼久了，每部戲都會跟新的、舊的朋友合作，但不是每一個都會變成最貼心的朋友」，該劇11月上檔，宣傳期再遇上時，應該不會覺得尷尬。

鮑正芳（左起）、林煒、張瓊姿、雲中岳、鄭怡、林秀君、單承矩出席殺青酒會。（TVBS提供）

章廣辰（左起）、方志友、陳彥允、劉敬出席《粉紅色時光》殺青酒會。（TVBS提供）

她苦笑說，自己個性太大剌剌，也太相信人，在熟悉的環境講話就沒注意尺度，她自我檢討過，身為公眾人物又是人妻，對於工作上沒那麼熟悉的朋友確實不該這樣開玩笑，以後「搭便車」這件事也會注意一下，不諱言現在有「恐男症」，都不敢亂開玩笑了，「我自己也學到一課啦」。

《粉紅色時光》是方志友出道10年首挑大樑，飾演半放棄人生的厭世女主角，酗酒、臭臉、頹廢，和她以往的角色大相逕庭。為了帶給觀眾不一樣的感受，她揣摩劇中角色心境後刻意壓低聲音演出。劇中角色常常酗酒，但方志友本人酒量很差，一杯就倒，她笑說：「身旁有很多酗酒的人可以參考，例如賈姐（賈靜雯）啊，還有我的經紀人們。」她自爆有次拍喝酒戲時自以為那陣子酒量有進步，竟然真喝，且喝了半瓶，結果戲還沒拍完，她就在片場的廁所大吐一番，經紀人還要幫忙打掃廁所，原本要客串三天，變成只能拍兩天。

TVBS總經理劉文硯上任第一天就參加《粉紅色時光》殺青酒。（TVBS提供）

7日甫上任的TVBS新任總經理劉文硯也在殺青宴上表示：「我來TVBS今天剛滿一年，唯一就哭過一次，就是看《粉紅色時光》的片花！！我們這次挑戰了少有的兩代議題，希望劇中最重要的訊息，也就是『關心身邊的人』這件事，能藉由這部戲傳遞出去。」

TVBS與百聿數碼未來雙方也將展開長期合作，推出數部台灣在地內容及國際規格的優質戲劇。《粉紅色時光》由金鐘編劇杜政哲操刀，精彩片花於殺青酒會首度公開，把母女心結、長輩的第二人生等兩代議題搬上檯面，集合資深演員與年輕演員同台飆戲。看完片花後，方志友有感而發，認為自己小時候很叛逆，但因爸爸早逝，錯過了和爸爸相處的機會，她說：「因為自己早婚早育的關係，可以體會媽媽的辛苦，已與媽媽和解，最遺憾的還是爸爸。」

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(中時 )