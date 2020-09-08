Yahoo奇摩拍賣19歲生日趴9/9起盛大開跑！歡慶19週年，Yahoo奇摩拍賣於9/9-9/30推出「19生日趴 樂玩新生活」活動，祭出「吃喝玩樂3大生日豪禮」，包括「9/9-9/11首3日萊爾富運費0元無上限」、「消費不限金額抽環島之星雙人遊」及「熱銷夯品破盤3折起」，如Switch健身環只要1,999元、小米手環5特價479元、理膚寶水全面修復霜100ml狂降259元、米家藍牙溫濕度計下殺39元等；此外，更攜手金色三麥加碼下單隨機送餐飲優惠券、全家超取送無酒精蜂蜜檸檬啤酒冰棒等好康。

Yahoo奇摩拍賣秉持「什麼都有 什麼都賣」的品牌精神，致力打造讓消費者盡享挖寶樂趣的交易平台。平台分析發現，近一年使用超商取貨的訂單佔比達近7成，今年攜手萊爾富跨業合作推出免運活動回饋消費者，至今超過6萬名賣家開通與提供萊爾富免運服務，更促動平台8/22快閃免運活動當日交易次數較平日飆升近4倍；其中消費者最愛趁快閃免運日入手的商品以居家小物為大宗，訂單佔比3成，包含廚房鍋具、餐具用品、五金照明工具等皆買氣旺。消費者反應熱烈，Yahoo奇摩拍賣也趁週年慶擴大免運規模，除月月11、22雙免運外，更於9/9-9/11週年慶開跑首三日，加碼推出萊爾富運費0元活動，免運次數無上限，讓消費者大享免運好康！

為強化賣家社群運營，Yahoo奇摩拍賣所推出的「粉絲通」可一對多發送訊息，無縫整合「折扣碼」推播設定，協助賣家轉單，4-8月期間僅透過粉絲通成交的業績即破億。

近一步分析最愛使用折扣優惠的消費族群以35-39歲女性佔比較高，盤點平台2020年最新消費大數據，公布「最愛精打細算星座Top5」，由「處女座」拿下最愛使用折扣優惠的星座冠軍，更是平台百萬刷手星座之冠；最愛精打細算星座Top2為「天秤座」，看到喜歡商品就下單的同時也不忘找優惠折扣多省幾塊錢；Top3則是愛惜錢財、沒有折扣就萬萬不能結帳的「金牛座」！此外，平台也分析發現，含金量最高的前三大品類分別為居家生活、美妝保養、家電影音，其中居家類別又以五金照明工具業績最暢旺，持續推出的免運活動更推升今年至今居家小物熱銷，免運商品寄件量高度可堆出近3,000座台北101大樓，而受疫情影響帶動在家自煮風潮，廚房家電也於疫情期間銷量年增4成。

(科技)