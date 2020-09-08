電影《可不可以，你也剛好喜歡我》上周六台北簽名會吸引了500多位鐵粉到場排隊，陳妤的一位熱情粉絲一口氣拿出了21張票，李杏也有鐵粉為了她10多刷，讓她們都直呼太感動。本周六（12日）導演簡學彬，原著作家肆一及陳妤、林映唯和李杏也將前往南台灣高雄，於喜滿客夢時代舉辦簽名會和映後活動，陳妤說：「真的超想好好和每一位影迷表達感謝，謝謝他們對電影如此支持。」

《可不可以，你也剛好喜歡我》中有趣場景的話題不斷，其中曹佑寧與陳妤的冰庫之吻也成為粉絲相當好奇的一幕，兩人因不小心打到黑道小弟，在百貨公司引發了追逐，兩人擠進冰庫躲藏，卻不小心被物品擠壓而意外吻個正著。陳妤回憶這場戲是劇情另外搭出冰庫場景拍攝，但因為她的身高不到160公分與180公分的曹佑寧有最萌高差，為了拍攝出最佳親吻角度，兩人來回試吻了好幾次，身邊還有一堆工作人員要推兩人身邊的箱子，讓這場吻戲在大銀幕看起來很曖昧又可愛。

曹佑寧和林映唯的吻戲就顯得輕鬆許多，但林映唯需要主動獻吻，為了讓鏡頭更完美，雖然只是輕輕的親一下，兩人也是前前後後親了很多次，甚至在大銀幕上可以見到兩人吻到「牽絲」，也讓觀眾印象深刻，讓林映唯大呼：「因為要我主動親上去，我還是有點緊張，再加上又拍了很多回，嘴巴都乾了嘛！」同樣是電影中浪漫，現場很搞笑！讓曹佑寧大呼吻戲看起來讓人臉紅心跳，但拍起來很困難。

(中時 )