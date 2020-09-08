曾之喬代言健康食品。（美神契約提供）

新手人妻曾之喬8日出席美顏保養食品代言記者會，她說從小就被教導藝人保持漂亮是禮貌，她雖然沒有完全認同女生一定要瘦才是漂亮，但很多男生還是這樣想，如果有女生就是想要脫單、這麼在意能否吸引到喜歡的男生，就要考慮改變自己的生活習慣。她說自己以前的粉絲多是女生，近年男粉變多，細究原因，男粉都誇她身材很好、愛運動健身、重視養生，身材曲線也愈來愈明顯，「我老公也是每天誇我漂亮啊！」

她說，老公辰亦儒不是很浪漫的人，但真的很常誇她漂亮，尤其是因為工作忙只能視訊時，他可能就會誇「怎麼這麼漂亮！」連她素顏居家裝扮，也會誇「素顏也這麼可愛」，「很開心他看得到、也看得懂我對自己的要求與理想」。她透露曾有女生朋友問她「 妳這麼喜歡花，但他怎麼不送妳花？」她說自己不是那種緊盯特殊節日一定要對方做些什麼的人，也許對方不會刻意在情人節送花，卻會在去買菜買肉時就會順便帶束漂亮的花送她，她更重視的是生活上這種平實、可靠的感覺。

被問到最近很熱的婆媳話題，曾之喬說沒跟婆婆一起住，「 他們家習慣也是這樣！」至於婆媳相處，她覺得這是看緣分，「我婆婆超棒的，我很少崇拜別人，但她是我有點崇拜的對象，雖然是長輩，但她好有活力，喜歡上課學畫畫、插花，我的插花班也是婆婆推薦。很多長輩為了家庭老公配合，她把家庭照顧好的同時，也有活出自己的樣子，我想當那樣的大人！」她與婆婆也很少觀念不一樣，因為婆婆的觀念超像平輩。兩人一見面就嘰哩呱啦，有很多事可以講。

婚後常被關注何時生小孩，她說因為還是有演員身份，擔心一懷孕演戲生涯會受影響，因為她很熱愛演戲，且專家也都說結婚後還在磨合兩人世界的新生活，應該隔一、兩年再考慮生小時，因此他們討論過都覺得生小孩不用那麼急，「還是有計劃，只是要延後一點」。

(中時 )