彰化縣員林市得展棉業創辦人張惠英，婚後隨夫婿創業為知名服飾品牌代工棉襪、運動襪，近年持續轉型自創品牌，開發上百種襪子品項，以銅板價推廣MIT本土抗菌除臭襪，盼更多人穿到可增進健康品質的機能好襪。

小護士變身襪子達人。張惠英原本是專科護理師，彰化員林至社頭一帶織襪產業興盛，她婚後嫁至員林、夫唱婦隨做品牌代工，一筆千萬大單卻因廠商倒閉被倒帳上千萬，加上低品質廉價襪品大量進口侵蝕市場，讓她決定轉型開發自有品牌和銷售通路。

張惠英說，過去幫歐美品牌代工，襪子外銷全球，但代工廠的利潤卻很低，在兒子陳郁軒鼓勵下，決定將30年的老公司轉型；研發生產一系列機能襪品，包含運動襪、五趾襪、X型足弓襪、氣墊襪，還有抗菌除臭、吸濕排汗等功能。

為了拓展通路、打響品牌知名度，她從董娘變成最佳代言人，主動上購物平台、廣播電台宣傳自家襪子特色，且不同於其他品牌機能襪動輒數百元一雙，easyfit襪品如其名，她堅持每雙都以銅板價販售，平價且實用耐穿，逐漸打響品牌能見度；比起全產線代工時期，營收更逆勢反轉、達到300％。

對自家襪子如數家珍的張惠英說，好的機能襪可以有效保護足踝健康、紓解壓力，為此她還曾特地接受專業聞臭師訓練，確認自家襪子可連續穿168小時，真的不會臭啦！

(中時 )