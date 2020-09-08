病患吳姓男子因工作關係需常在戶外蚊蟲較多的高風險環境活動，近日因出現為發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉痛、關節痛、骨頭痛、紅疹、噁心、嘔吐等症狀入院治療，因病人仍持續嗜睡躁動不安，抽血報告血小板急速下降的情形，後續透過以症狀治療為主，發燒給予退燒，觀察病人血壓，脈博及呼吸情形，靜脈注射補充體液。避免使用阿斯匹靈以及非類固醇抗發炎藥物相關治療後逐漸恢復，目前已出院，同住者亦無疑似症狀。

主治醫師林宜君指出依據傳染病防治法「登革熱」為第二類傳染病，典型登革熱症狀：包括急性高燒，肌肉、骨頭、關節酸痛，後眼窩痛以及皮疹、發燒通常持續5到7天，大約一半患者會出現皮疹，皮疹通常在退燒的前幾天出現，且持續2到4天，有時會伴隨著脫屑及搔癢，臉部潮紅(出現在感染初期1到2天內)、淋巴節腫大、眼晴結膜充血、輕微的呼吸道及胃腸道症狀登革出血熱與典型登革熱在感染初期。

病人的症狀通常都相似但隨後會有持續的腹痛、嘔吐、燥動不安及神智不清等症狀，登革熱沒有特效藥物可積極治療，一般採行支持性療法，目前也尚無有效可施打的疫苗。

衛生福利部桃園醫院護理師謝易倩指出，國內傳播登革熱病媒蚊有白線斑蚊與埃及斑蚊兩種為主，尤其最近降雨頻傳，戶外場所應於雨後落實「巡、倒、清、刷」防蚊4步驟，孳生源清除為登革熱防治之根本，仔細巡視家戶內外積水容器，將積水倒掉，徹底清除家戶內外輪胎、鐵鋁罐、帆布、寶特瓶、盆栽墊盤等容器，並清除陽台、頂樓及屋簷排水槽積水。

出國前往疫區旅遊、探親及工作時，應穿著淺色長袖，衣褲身體裸露部位塗抹衛生署核可之防蚊藥劑，睡覺時可掛蚊帳避免蚊子叮咬。若返國後若有發燒、關節骨頭痛、後眼窩痛及出疹等登革熱疑似症狀時，均應儘速就醫。

(中時 )