針對前立法院長王金平代表國民黨出席9月中在廈門舉行的海峽論壇，白派大將、國民黨高雄市議會副議長陸淑美受訪時表示，在這個消息出來之前，蔡英文約見了王金平，兩人談了什麼她並不清楚，但王金平一直希望透過論壇能帶回一些兩岸福利民生、緩和敵意與僵局的結果。

據《中評網》報導，海峽論壇因疫情延至9月中旬，王金平也表達了代表國民黨出席海峽論壇的意願。陸淑美表示，王院長蠻高興能有這樣的機會代表國民黨出席海峽論壇，兩岸關係在民進黨完全執政下，跟過去國民黨的路線天差地遠。王希望這次如果真能成行，可以透過論壇交流真正帶回一些兩岸福利民生、緩和敵意僵局的成果。

陸淑美說，就她側面了解，現在民進黨蔡政府對是否放行王金平赴海峽論壇，態度上好像還沒有到「真正願意讓王成行」的地步。

她表示，當前兩岸關係對兩岸人民都不是好事，ECFA也可能在9月12日的十年大限後終止，這對台灣，尤其中南部農漁民基層衝擊很大。王院長希望兩岸能做進一步交流，真正幫助兩岸人民。目前大陸商務部把話講得很明，如果沒有九二共識為政治前提，ECFA確實可能中斷。而影響台灣各產業衝擊最大的是「疫情」，如果ECFA又斷，那就會雪上加霜。

陸淑美表示，從基層的角度出發，還是希望王院長的這趟「海峽論壇之旅」可以成行。畢竟現在的海基會與海協會、陸委會與國台辦都沒有溝通空間。如果王院長能成行，至少期待有一個對話的橋樑與窗口，也能釋出橄欖枝，降低兩岸敵意。

陸淑美指出，蔡政府把過去行之有年的海峽論壇交流定義為「統戰平台」，又把「國安五法」、反滲透法等搬了出來，再加上疫情影響，確實讓很多民間團體，過去參加過兩岸交流的基層民眾都不願在此刻參加交流。這種管制連民意代表、鄰里長都要報備，是否這些干涉太過？畢竟兩岸民間透過交流產生火花，對兩邊都有幫助，也可減少政治上的敵意。她認為兩岸都是炎黃子孫，但兩岸政府現在搞到壁壘分明，兩岸關係確實有點危險。

(中時新聞網)