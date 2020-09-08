徐乃麟（乃哥）的準媳婦俄羅斯美女宋蕊安（Soa）推出新歌〈教我說愛你〉MV，邀來陳零九合唱，2人過去沒私交，這次為了拍攝MV，緊密相處8小時，還在鏡頭前談情說愛、十指緊扣，互動親暱，讓宋蕊安臉紅羞喊：「好尷尬，不過我感覺得出他也蠻緊張。」

他們赴藝廊、深坑老街、捷運站、小酒館拍攝MV，宋蕊安大讚陳零九很有才華、歌唱好聽，她興奮：「我超愛玩狼人殺，他在電視節目上主持玩狼人殺，很帥。」大夥人當天從早拍到晚，因為時間緊迫，沒太多時間吃東西，直到深坑老街，宋蕊安看到滿街美食，飢腸轆轆，她笑說：「更要命的是，導演安排我拿著一串烤臭豆腐，還特別叮囑不能吃下去，我超想吃卻不能吃。」

她首次挑戰演出甜蜜戲碼，事前有看許多戲劇揣摩情緒，提到看劇時會幻想自己是女主角，和男主角談戀愛，「我看《三生三世十里桃花》就被趙又廷飾演的夜華電暈，他好man好有安全感。」她拍攝完MV後，坦言愛上角色扮演，盼飾演律師、警察，「我最愛有正義感的角色，很有個性，千萬不要叫我演可愛的，沒辦法。」

(中時 )