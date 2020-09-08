下半年電商99購物節大戰開打！富邦媒(8454)分享旗下momo購物網《99暖身慶》銷售締佳績，年增達3成。momo購物網《99狂買節》將於9/9-9/12正式開跑，首日搶先推出三大好康優惠「下單抽99%回饋」、「下單送COLD STONE冰淇淋買1送1券」及「狂買榜消費狂送SAMSUNG Note20、Switch等夢幻逸品」，回饋粉絲不手軟。此外，為滿足消費者琳瑯滿目的購物需求，momo購物網網羅Timberland、Michael Kors、SHISEIDO資生堂、植村秀、acer等百大品牌商品下殺45折起，預估推升業績將較去年同期成長5成。

momo購物網《99狂買節》於首日9/9推出三大好康優惠揭開序幕。「下單抽99%回饋」，單日消費累積滿1999元即可登記抽99%回饋(限額1名，回饋最高9萬元)、9.9%回饋 (限額99名，回饋最高999元)。「下單送COLD STONE買1送1券」，消費滿999元即可登記送知名冰淇淋COLD STONE買1送1券，共10萬份等你拿！還有「消費參加狂買榜送Note20、Switch等夢幻逸品」，凡登記參加狂買榜活動，依據9/9當日消費金額累計排名前5000名即可依名次獲得SAMSUNG Note20、Switch遊戲全配組、日本Toffy質感廚電組等夢幻逸品。

接著9/10-9/12還有消費滿額「加碼抽$999momo幣」、「送迪士尼週邊好禮」優惠再出擊，要將買氣推升至最高峰。活動期間累計消費滿5000元即可登記抽最高$999 momo幣(限額3名)，以及$99 momo幣400名。而消費累積滿1萬元，還可以登記領取唐老鴨證件套(限量300組)、累計滿2萬元登記領取玩具總動員風扇(限量300組)。

還不知道如何搶攻momo《99狂買節》的消費者，9/9、9/10晚間momo也貼心找來網紅、部落客直播帶貨。9/9晚上七點，時尚媽咪可藍帶你買「LANCOME蘭蔻」大金三角送小金三角周慶限定組、「adidas愛迪達」Superstar經典鞋；接著九點半，資深親子部落客凱莉哥帶你買「Dyson」difital slim吸塵器、「雅漾」24H全效活泉保濕精華；9/10晚上九點還有知名女星小豬黃沐妍帶你買「Philips飛利浦」智能WiFix抗敏清淨機以及「SUPERCUT塑魔纖」黑魔纖雙黑高效膠囊，共集結12件品牌商品最低下殺2折起。

此外，9/9-9/12 momo《99狂買節》活動期間還有消費者最熟悉的「整點搶千萬紅包」、「知名品牌神券天天領」優惠不間斷，以及國泰世華、台新、玉山、中國信託、永豐等28家銀行助陣，刷卡最高回饋5000元。momo電視購物也趁勢加入99購物節行列吸引買氣，9/9-9/13於momo購物台app及momo購物網電視購物館消費，就送「韓國收納彩妝包」、單筆消費滿額再送「10% momo幣」；還有9/9電視全通路限時優惠活動，單筆消費不限金額即可抽9999 momo幣(限額1名)。

(科技)