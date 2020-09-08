苗栗縣政府針對肇事頻率及嚴重程度較高的路口，邀集相關單位會勘執行改善工程，提報苗栗市、頭份市、竹南鎮3大易肇事路段，並執行改善工程，保障用路人行車安全。

縣府根據警政單位提供上一年度排名前20處交通事故資料加以統計分析，篩選出肇事頻率及嚴重程度較高的地點，進行會勘改善，今年針對易肇事路段計畫，提報3大路口。

縣府工務處說明，頭份市中正路(縣124)、中華路、日新街五岔路口去年發生13起交通事故，15人受傷，主要為車與車側撞、與汽機車穿越道路中，碰撞型態則以左轉彎未依規定、未依規定讓車為主。

苗栗市為公路及中正路及中華路口去年則有10起交通事故，16人受傷，主要為人與汽機車穿越道路中、車與車同向擦撞，碰撞型態則以未注意車前狀態、左轉彎未依規定為主。竹南鎮科專七路、科專五路口去年有8起交通事故，12人受傷，主要為車與車側撞、車與車追撞，碰撞型態則以未依規定讓車、違反號誌管制或指揮為主。

工務處表示，前往頭份五岔路口鄰近客運總站，交通動線十分複雜；苗栗市為公路及中正路及中華路口則是鄰近苗栗火車站，以及通往苗栗高鐵站、國道1號等交通要道；竹南鎮科專七路、科專五路口則是頭份、竹南通往竹南科學園區上下班通勤之必經要道，尤其未來台積電於竹南設廠，交通量更是頻繁，該3處路口交通量大且車流複雜，且交通事故有明顯上升趨勢。

針對現勘改善，苗栗及竹南研擬透過調整道路標線、路口斜坡道、號誌時制計畫調整等方式改善，頭份部分因路口為無號誌路口，且鄰近客運站及動線複雜等因素，涉及改善單位及介面龐大，工務處將向交通部爭取「高風險路廊改善計畫」辦理，以提升用路品質。

(中時 )