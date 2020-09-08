加利口罩遭踢爆進口大陸製口罩，混充MIT醫療口罩在藥局販售。(示意圖/摘自PTT)

因「加利科技」爆發黑心口罩事件，引起許多民眾擔心購買到「偽MIT口罩」。指揮中心今（8日）指出，為避免偽標口罩事件重演，2周內台灣製的口罩必須逐片印MIT。不過一名知情官員卻指出，加鋼印並不能防止偽標口罩，有心依然能夠仿造，真正的關鍵仍在源頭管理。

一名機警的藥師意外揭發加利黑心口罩事件，「加利科技」負責人林明進因自大陸進口低成本非醫療口罩，調包成實名制口罩流入市面，引起國人對市面口罩擔憂。為解決偽MIT口罩問題，今指揮中心發言人莊人祥表示，衛福部將強制要求國產級醫用平面式口罩，逐片以鋼印標示MD（醫療級口罩）及MIT（made in Taiwan），最快兩周內實施，確保實名制口罩不會遭混用。

不過，根據《鏡周刊》報導，一名政院知情官員接受採訪表示，即使口罩加註MIT、醫療用仍難避免偽製事件重演。官員指出，口罩屬於低價品，並不是什麼高科技產品，連雷射標籤可以仿造了，要偽造鋼印其實不是難事。儘管加強鋼印標示能便於初步辨識，但更重要應該是源頭管理。應該要緊盯大陸或他國進口口罩流向，才能防止混入市面。

對此，中央流行疫情指揮中心物資組組長蔡壽洤表示，為避免類似事件重演，將提高國家隊口罩抽驗的比例，並研議對進口的口罩採取逐批抽驗的措施。根據指揮中心統計，國內目前共從民眾收回187萬5872片「Carry mask」口罩，其中新北40萬8381片、台北1萬998片、宜蘭1萬458片。

(中時新聞網)