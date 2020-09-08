資深媒體人苦苓在今年年初韓國瑜罷免運動時，曾表示「韓國瑜上任一年就舉債400億，未來三年恐怕還會多欠1200億，現在罷韓只要花8000萬就好，太划算了！」引發韓市府震怒提告；近日檢方調查結果出爐，雄檢認為苦苓的言論所批評的是韓國瑜而非市府，屬於言論自由保障範圍之內，所以該案最後以不起訴處分。

苦苓今年一月時曾在臉書上表示，「韓國瑜上任一年，高雄市政府負債已接近400億，而且一事無成；如果照這樣下去，韓國瑜任滿可能負債高達1600億——花8000萬罷免他，太划得來了！」並在《太報》專欄指出，罷免不是多花2億（罷免、補選市長經費），而是省下1200億。

對此，時任高雄市副市長的葉匡時回擊，苦苓指韓仼內增加1200億債務，不解為何以這種無根據的詆毁高市府、抹黑韓市長以及高雄市府的言論，因此代表市府要求「苦苓立即公開澄清道歉，否則將提告，絕不寬貸。」

而提告後檢方的調查結果在近日出爐，雄檢認為苦苓的言論指涉、批評的對象應是市長韓國瑜，並非高雄市府本身，所以並不符合高雄市政府所提告的妨礙名譽、侮辱公署和誹謗罪等罪，苦苓所提出的數據，也皆屬於國民對於政府施政的言論自由，並非造假毀謗，所以該案最後以不起訴處分。

雄檢的說法讓網友全傻了，直呼「還有這樣的？」「果然換了市長，判得通通不一樣」、「原來亂講話只要顏色對了就沒事」、「綠色果然是原諒的顏色」、「太扯了吧，這些話拿來說綠營的人結果一定慘到不行」、「那之前說陳菊欠債被起訴的是怎樣？」

(中時新聞網)