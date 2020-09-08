每年十月為流感疫苗接種最佳時機，今年因面臨新冠肺炎威脅，預防秋冬季節流行性感冒與新冠肺炎疫情雙重夾擊，造成醫療資源負荷之挑戰，疾管署準備足量四價公費流感疫苗；共605萬劑，只要符合公費資格民眾，將不分族群於10月5日統一施打。

今年為避免流感和新冠肺炎疫情疊加，為減輕院內感染控制壓力，桃療院長邱献章指示排除特定不適合施打疫苗人員外，員工流感疫苗施打率達100％，為此特在4日邀請台灣防疫學會理事長王任賢專題演講「呼吸道傳染病防治及疫苗接種」，期望桃療全體員工能透過教育訓練提升正確防疫認知，並解除少數人員對流感疫苗接種的疑慮及恐懼。

王任賢傳承經驗、分享案例，受到同仁熱烈迴響，據桃療院內同仁表示此專題演講為年度參與人數最多之課程，充分反應醫護人員與院方在流感與新冠防疫上之重視。

桃園療養院感控主任賴建良表示，目前臨床和研究證實，新冠病毒和流感病毒具有合併感染風險，當合併感染時會加重症狀，部份感染者會演變成重症甚至死亡，因此全面施打流感疫苗，持續推動戴口罩與社交距離等防疫措施，有助於避免新冠病毒和流感病毒同時夾擊之威脅，另外，國際疫苗大廠紛紛宣佈今年與明年增加流感疫苗的生產，國際間也紛紛放寬施打流感疫苗的限制與擴大施打族群，在在顯示施打流感疫苗對於新冠肺炎防疫重要性。

(中時 )