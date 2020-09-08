小花蔓澤蘭危害台灣農地長達數十年的時間，今年桃園市農業局首度以「收購」方式邀請民眾共同協力剷除，為避免該生物繁殖力強盛，農業局特地想出3招收購方針，避免民眾在過程中導致外來種落地生根。

農業局林務科長傅瀅濱提到，今年8月中起至10月底以每公斤5元的價格收購小花蔓澤蘭，並特別發想3大妙招，一、呼籲民眾不得用手拿著繳交到各公所，因小花蔓澤蘭繁殖力極強，一落地便會就地生根，二、繳交植株一律使用塑膠袋，方便觀察內容物，避免摻雜雜草，三、若有摻雜雜草民眾也不得帶回，否則隨意丟棄造成隨地繁殖。

傅瀅濱說，10月是花開的季節，也是小花蔓澤蘭最繁盛的時期，因此必須在10月前徹底斬草除根，否則將會造成農田危機，他提到，今年才開始實施收購方案，往年都是以委託廠商的方式，請專業人士剷除，但僅限於公共地區，如公園、人行道等，私人土地仍需倚靠民眾親自消滅，無法全權仰賴政府機關。

小花蔓澤蘭有「樹癌」之稱，因它容易生長、繁殖，且可多層生長、覆蓋植物，若是覆蓋到樹木上方則會阻絕樹木或植物吸收陽光、進行光合作用而枯死，為解決這心頭之恨，今年農業局才特地舉辦收購活動，雖然8月中才剛開始實施，但目前仍乏人問津，盼9月及10月能有更多民眾共同響應。

(中時 )